看花博不開車！中市府將啟動接駁車服務

2018年08月20日 15:46 中時 盧金足

台中市府交通局長王義川20日在市政會議進行「停車好便利 轉乘更順暢」專案報告。（盧金足攝）

水湳智慧城中央停車場8月1日正式營運啟用，具備車牌辨識、月租車e-tag感應及多卡通自動收費、車位在席偵測、智能尋車系統等多項智慧停車設施。（盧金足攝）

台中市府以「先供給、後管理」的停車管理策略，廣為畫設路邊汽機車格位，同時也善用停管基金闢建路外停車場。（盧金足攝）

2018花博年底將登場，活動辦的成功與否，除了三大展區要令人驚艷外，交通不塞車更是活動口碑的重大關鍵，交通局積極規畫接駁車動線。台中市長林佳龍20日在市政會議表示，三個展區都有方便的接駁車，要宣導到讓大家覺得「開車去花博會被人家笑！」看花博是賞心悅目的不必自己開車，一起響應綠色交通。

台中市府交通局王義川今天在市政會議專案報告，也提出土地共享，鼓勵民間設置合法停車場，補助總額最高到380萬元，平均每周新增一個停車場，總場數累計已達230場，以社區化的小型合法停車場，解決社區弄巷內長期占用亂象。

台中市人口持續成長，市府交通局透過「機車停車先供給後管理」、「廣建路外停車場」、「調整停車熱區路邊收費費率」、「加強稽查違法停車場」及「布建智慧停車場系統」等5大策略，強化停車管理，並陸續實施周日住宅區不收費、縮短停車收費時段、電動車免費停車並主動發證等創新措施，期盼從軟硬體及服務等多元管道，全面提升停車及轉乘服務。

林佳龍表示，市府將持續提供民眾智慧優質的停車空間，並優化轉乘環境，培養公共運輸搭乘人口，並運用智慧交通來解決台中市交通問題，達成人本、安全及綠色的交通目標。

王義川進行「停車好便利 轉乘更順暢」專案報告表示，台中市大眾運輸系統尚未完備階段，市府以「先供給、後管理」的停車管理策略，廣為畫設路邊汽機車格位，同時也善用停管基金闢建路外停車場，2015年至今已興闢啟用22處，未來更規劃每年新增5場，同時也鼓勵民間興建停車場，最高可補助380萬元，市府上任後共新增194場，以滿足市民基本的停車需求。

2015年至2018年7月，台中市新增9萬1045格汽機車停車格，成長率達56％，因此，台中市每萬輛小型車擁有路外及路邊停車位數從102年原本六都倒數最後的804格，2017年顯著上升至1216格，已超越桃園、台南，位居六都第4，增加近1.51倍，成長幅度全國第一。

林佳龍表示，台中市是一個持續成長中的城市，應針對近年台中市人車增長的趨勢提出相應規畫，否則無止境的增加車輛，永遠無法解決停車問題，應建構多元無縫的複合式交通運輸系統。

「運用智慧交通來解決台中市的交通問題！」林佳龍指出，水湳智慧城中央停車場已於8月1日正式營運啟用，具備車牌辨識、月租車e-tag感應及多卡通自動收費、車位在席偵測、智能尋車系統等多項智慧停車設施，另停車場上方更有廣達1萬平方米的太陽能板，可支撐整個公園電力，具備低碳示範的效果，應推廣至台中市其他的公有停車場。

另因政府財源始終有限，市府除盤點台中市停車場整體供需，也可結合民間力量，以BOT等方式來滿足民眾停車需求，並可考量與投資者及融資銀行簽訂三方合約，協助投資者取得融資，增加招商誘因。

市府以軌道運輸作為骨幹，提供轉乘優惠，像是市府規畫於8月底、開學前開通「文心幹線」公車路線，沿途只停靠18個捷運綠線站點，同時也將以每座捷運站為中心規畫十字接駁公車，讓捷運垂直方向都會有一條公車接駁路線，iBike做為複合式交通系統的第一及最後一哩路關鍵角色，研議將iBike納入轉乘優惠，持續優化轉乘環境，滅少私人運具使用。

此外，10月1日起，民眾只要使用悠遊卡或一卡通搭乘火車，在台中市內18個火車站下車，並於2小時內使用同一張電子票證轉乘公車，均享公車車資免費，因此，從台中搭乘區間車至豐原，再轉乘公車到谷關，單程僅需支付21元的區間車火車票價，就能從市區暢遊谷關，可說相當有吸引力，不僅可能改變民眾原本的交通行為，也對山城的發展很重要。

林佳龍表示，花博期間火車班次、接駁車都相當方便，相關接駁資訊應提早展開，宣傳民眾以環保的方式前往欣賞花博盛會，避免開車製造汙染，接駁途中也能準備心情，聆聽花開的聲音。

(中時 )