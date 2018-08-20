柯P未來跟誰見面會是最大爆點？網直指他：民進黨絕對挫死

台北市長柯文哲。（資料照,陳信翰攝）

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中時電子報
／綜合報導

競選連任的台北市長柯文哲日前前往翠山莊拜會前總統李登輝，今日又與親民黨主席宋楚瑜同台。對此，有網友問及，「柯接下來再跟誰公開見面會是最大爆點？」其中有名網友說答案當然是要參選高雄市長的韓國瑜，他說真的見面的話民進黨大本營挫死了吧！

年底選戰進入白熱化，各陣營卯足全力拉攏盟友。今日柯文哲、宋楚瑜將於「台灣監督連線」成立茶會同台，被外界視為為白橘合作鋪路、組織柯家軍。柯文哲則表示過度解讀，且要談合作也不會在這種場合談。至於宋楚瑜被問到2020年有無可能「柯宋配」，宋強調希望柯連任，把沒有做完的事做好，並沒有正面回應。不過他說，國民兩黨若都做不好，最後就讓柯文哲能夠展現才華。

有網友在PTT發文問及，這陣子柯已經與政界大老李登輝、宋楚瑜會面，他說基本上應該淺藍淺綠的票都算爭取到了，而柯接下來再跟誰公開見面會是最大爆點，讓柯的聲勢達到最高點？是陳水扁還是馬英九？該網友自認為若柯再跟阿扁見面應該就無敵了。

對此，有網友認為應該是韓國瑜，「債台高築、低薪讓某些高雄人覺醒了，但還是不夠，若真的見面的話，他認為民進黨大本營挫死了」、「如果真的見面應該是頭版」。也有網友認為「馬不可能」、「連戰、郝柏村」、「柯不會見扁跟馬的，他們也不會想見他」、「如果是蔡會有爆點嗎」、「這樣看來 覺得只剩扁了」、「柯如果沒說阿扁裝病 其實有可能」、「馬不可能 扁太爭議」、「看陳水扁就免了，淺藍深藍都超恨陳水扁」、「見阿扁很有爆點 想看」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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