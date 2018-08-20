蒐秘境！鬼斧神工「酋長岩」！深澳之美攝影比賽開始

深澳漁港酋長岩。（新北市漁業處提供）

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中時電子報
／整理報導

喀嚓！快門一按，酋長岩映入眼簾，上傳到網路上，讓北海岸的美景躍上雲端，讓更多人欣賞「台灣之美」！位於濱海公路上的「深澳漁港」擁有絕美的海景與媲美野柳的蕈狀岩海岸、海蝕地形。「2018深澳之美攝影比賽」開始囉！收件期間自107年8月20日(一)至10月31日止(三)，新北市政府漁業處誠摯邀請各位攝影高手一同用相機來記錄深澳之美！

位於新北市瑞芳區的深澳漁港，地理環境優良，鄰近基隆嶼、彭佳嶼等天然漁場，是新北市重要的海釣船聚集港口，漁港周邊有新鮮味美的海鮮餐廳遠近馳名，另外漁港臨近酋長岩及象鼻岩等奇岩怪石，更使深澳漁港增添魅力。

深澳漁港海天步道。（新北市漁業處提供）

澳漁港更曾獲得十大魅力漁港票選「特色組」第一名，新北市政府為鼓勵愛好攝影人士，特別舉辦深澳之美攝影比賽，期盼透過各方的攝影鏡頭將深澳多樣化的面貌記錄下來，使各面向的深澳之美畫面永久留存。

本次攝影比賽須以「深澳之美」為主題，不論是深澳漁港、漁民或漁船作業、當地漁產、在地漁村、人文、臨近的奇岩怪石，還是深澳灣水下生態、珊瑚、魚類、海底地形，只要是可呈現深澳之美主題的作品皆符合投稿資格！

攝影比賽收件日期自107年8月20日至10月31日，分為陸域組及海洋組，各組獎項分別有金獎1名獎金2萬元，銀獎1名1萬元、銅獎1名獎金5,000元，佳作獎5名獎金2,000元，歡迎喜愛旅遊、攝影的朋友踴躍參加，讓美麗的北海岸讓更多人看見！

(中時電子報)

新北市政府漁業及漁港事業管理處
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