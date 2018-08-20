頭七才返國挨批冷血 陳時中鞠躬道歉對死者再撥100萬

2018年08月20日 15:58 中時 鄭郁蓁

衛福部部立台北醫院護理之家8月13日凌晨大火，共造成13位患者罹難，國民黨團痛批衛福部長陳時中「頭七才返國」，並要「冷血部長下台」。陳時中今天下午開記者會澄清強調，此行出國是主持APEC會議，同時公開對國人與傷亡者鞠躬，表達最深歉意，同時對罹難者家屬每名再撥100萬元慰問金，協助辦理後事。

國民黨團今天上午批評陳時中在部內發生重大事故卻「行蹤不明」，遲至一星期後才現身台北，身為政務官卻用不負責任的態度面對事故，不僅須接受社會嚴厲的譴責，更應下台謝罪。

對此，陳時中出面表示，這次出國主要是到巴布亞紐幾內亞接任亞太經濟合作（APEC）旗下的生命科學論壇執委會接下主席一職，並參與衛生與經濟高階會議，且第一場開幕會議，更和日本主辦國一起發表演說，也與東南亞南向國家進行雙邊會談不僅代表台灣醫療受到重視，對台灣醫療外交有重要意義，原預計周五返國，無奈航班一再延遲，「絕非神隱」。

陳時中表示，他返國後陸續到台北部醫、樂生、亞東、長庚等探望傷者，同時也到集體法會向家屬致歉意。陳時中表示：發生這樣的意外，誰都不樂見，因此也針對家屬的抱怨召開兩次檢討會議，除了每個家庭有專屬的社工，並和部裡有直接溝通管道，並繼上周給予死亡家屬每人五萬慰問金外，每名死者再撥100萬元，提供處理相關後事。

至於法律歸屬，陳時中強調，已經進入司法程序，盼外界勿妄加臆測所有情況，並勿苛責照護人員。他說，當天值班的照服員完全盡責，其中一名因肺部吸入性嗆傷在長庚醫院加護病房已經一周，他說，照服員告訴他，共衝進起火房救四名住民四次，第二次再度進房時，房間已被煙霧迷漫，伸手不見五指，「我跟她說，你真的很有勇氣」，他也對護理人員相當感謝。

對於外傳醫護人員恐要負起過失致死罪，陳時中強調，法律問題他無權置喙，「檢調單位調查結果如何，該怎樣就怎樣」，但一定會當醫護人員和照服員「最好的後盾」，同時立即檢討包含住民所有自行攜帶的物品以及醫院電器安全，以最嚴格的規定改善長照機構設施。

(中時 )