新莊登革熱爆第三波疫情 台中現2年來首例

2018年08月20日 16:01 中時 鄭郁蓁

登革熱疫情再擴大！疾病管制署今天公布國內新增2例本土登革熱確定病例，分別為新北市新莊區瓊林里20多歲女性及台中市東區東門里40歲女性。新莊疫情已經超過1個月、累積達12例，正式邁入第三波群聚感染，若到九月上旬再度擴大，新莊等於全面失控；台中則是兩年來首例本土登革熱。

衛生福利部疾病管制署指出，今年截至8月19日國內共計19例登革熱本土病例，其中，新北市新莊區群聚感染的首位患者自7月上旬發病，陸續造成3人感染，是第一波疫情，7月下旬至8月上旬再出現7例新的病例，屬於第二波疫情。直到8月14日，又有一名60多歲男性因發燒就醫確診，加上這次新增的20多歲女性患者，確定新莊區登革熱疫情正式邁入第三波群聚感染，目前患者人數達到12人。

疾管署副署長羅一鈞表示，這次的登革熱疫區最初從瓊林里開始，延燒到附近，最後又回到瓊林里，代表瓊林里的孳生源清除及噴藥工作應持續加強，這幾天到該里孳清時也發現個案居住的大樓旁邊，仍有在屋頂排水溝、汙水槽中發現孑孓，沒有斷根，加上近期降雨不斷，才會導致第三波。

羅一鈞表示，疫情失控須達兩項條件，一為在地理分布上是否持續向外擴，病例數散造成爆炸性成長；後一波病例高於前一波。原以為第二波八月底前可完全撲滅，但現又拉長戰線，增加第三波疫情，不過未來兩周到九月上旬，只要不超過七例，就不算失控。

至於台中市更出現2年來第一例本土登革熱案例，個案17日因發燒、肌肉痠痛症狀就醫，19日確診登革病毒第一型，目前住院防蚊隔離中。

羅一鈞說，由於這個個案住家與嘉義縣8月9日確診的50歲男性患者，都在台中市東區東門里工作，僅相距不到300公尺，且兩人感染病毒型別均為第一型，研判兩人可能有共同感染來源，衛生局已針對周圍社區民眾進行擴大調查，釐清有無隱藏個案。

疾管署提醒，近期天氣較不穩定，午後易發生雷陣雨或強降雨，提醒民眾雨後應落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視家戶積水容器，將積水倒掉，不要的容器應確實清除，留下的器物也要刷洗以去除斑蚊蟲卵，並妥善收拾或予以倒置，避免病媒蚊孳生。

(中時 )