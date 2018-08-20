IG夯景點！廢茶廠外牆放陶瓷畫 重現石門茶鄉文化

2018年08月20日 16:00 中時 宋原彰

位在石門區石崩山的茶葉工廠廢棄許多，在里長的美化下，成為熱門打卡景點。(宋原彰翻攝)

新北市石門區石崩山的茶葉工廠廢棄許久，石門里長劉啟祥在廠房外牆框入有溫度的製茶陶瓷畫，搭配廢墟風的舊茶廠建築，不但重現當年茶鄉文化，也意外讓茶廠成為IG打卡的夯點。

51歲的劉啟祥里長是在地人，他說石門是歷史悠久的茶鄉，百餘年前引進「硬枝紅心」品種鐵觀音茶樹，日治時期茶園佔地達一千多公頃。戰後因國際市場低迷，轉而銷售國內，在60、70年代達到興盛巔峰，但因適逢經濟起飛，當時許多茶農拋下斗笠，改行當工資更為優渥的工人。

劉啟祥說，現在石門里剩山區零星的老茶農，產出的少量茶葉自己泡來喝，也有些跟農會合作拿去賣。生於50年代的劉里長不是茶農人家，國中畢業後到外地求學，擔任里長前在銀行工作，讓他相當扼腕與石門產茶的「黃金年代」擦身而過。

擔任里長近八年的時間，劉啟祥定期巡山，探視居住偏遠的老人家，和他們喝茶聊天；老茶農告訴他，行經里內的867號公車沿途有一站「茶葉工廠」，原先是50年代興建，佔地一百多坪的製茶廠，因老闆年事已高，在90年代結束經營，只剩破敗的建築外牆，閒置在那相當可惜。

劉啟祥不捨具有歷史意義的茶廠任其荒廢，幾經思考，決定在不危害脆弱牆面的前提下，以陶瓷彩繪「採摘、萎凋浪菁、炒菁團揉、乾燥」四個製茶步驟，訴說昔日茶葉工廠故事，與廢茶廠呈現衝突美，現在許多要往青山瀑布、老梅溪的單車族及遊客，經過這裡常駐足拍照，廢墟風文青攝影風格，讓茶葉工廠成為許多網紅打卡的夯點。

民政局地方行政科長陳炳仲表示，劉啟祥里長重視石門里環境與建設，完成石門國中體育館外觀整修，免費開放讓民眾運動休閒；並以磁磚彩繪牆增添台二線濱海公路的美麗風景，及在廢棄茶廠外牆框入陶瓷彩繪，喚起昔日的茶鄉情懷，也讓石門特有的茶文化讓更多人知道。

(中時 )