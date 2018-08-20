德國紅點設計獎 亞大9作品獲獎

2018年08月20日 16:42 中時 林欣儀

2018德國紅點設計獎成績公布，亞洲大學視傳系三年級學生陳俞如有感於動物保護觀念仍不夠普遍，以保育觀念為出發點、設計出「生命的聲音（The voice of life）」海報，奪下紅點傳達設計最佳獎，而該校今年共有9件作品獲獎，成績斐然。

提到獲得紅點傳達設計最佳獎的陳俞如提及自己作品，她說，許多人類為利益不顧動物的感受、肆意傷害牠們，特別以自由（free me）、關懷（care me）、拯救（save me）為主題創作3張海報，藉由紅色的底色與動物、字母組合，盼傳達動物求救的渴望、勾起人們愛護動物的觀念。

另件由商設系學生吳宗樺等6人創作的「捕霧集水裝置」，可在高山中捕集霧氣、積霧滴水，減輕登山者必須背水的重量，同時解決登山者在高山上缺水問題，不但奪下德國紅點設計獎商品概念獎，日前也獲韓國國際發明展金牌暨「大會首獎」、2018馬來西亞國際發明展金牌。

此外，視傳系學生黃千芳等5名學生以華人傳統喪禮流程為設計主題，創作出「辭生綿綿」刊物，也分別奪下紅點獎、「紐約ADC」設計獎出版品設計、插畫類兩項優秀獎。

亞大創意設計學院院長李元榮指出，今年共有45國、8600件作品角逐德國紅點創意設計獎，亞大21名學生、共創作8件作品鐸獎；另上月公布、吸引全國55國作品參賽的紅點商品概念獎。

(中時 )