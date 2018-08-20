林佳龍臉書分享公車駛入偏鄉 民眾放鞭炮慶祝

台中市長林佳龍在臉書分享3年前為大安區規畫公車行駛路線，當地民眾高興的說「一世人沒看過公車駛進咱莊頭」，提醒自己勿忘市民的期待。（盧金足翻攝）

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一樣大安不一樣地方！3年前8月1日，當658路公車開進台中市大安區時，民眾當成地方大喜事，平常要步行或請晚輩載到有站牌的地方等人，看到658路公車行駛過綠油油的稻田旁，紛表示「一世人沒看過公車駛進咱莊頭....」，台中市長林佳龍記憶猶新的說，當658路公車開進大安的蜿蜒小路，沿途熱鬧就像是迎媽祖，阿公阿嬤們不只衝出家門，還放鞭炮慶祝。

林佳龍上任3年多，從上任第一天開始至今，推動無數的市政，他說，自己常想有哪些事是讓市民最有感的？他日前與同仁討論來自市民的「12句真心話」，希望與大家分享，也同時提醒自己「莫忘初衷」。

林佳龍在臉書指出，台中大安和台北大安截然不同，台中大安過去已被遺忘了好久。因為有了公車，阿公阿嬤不用再因麻煩兒女請假，接送自己到榮總看病而感到抱歉。「我也覺得，太好了。」林佳龍也如此覺得。

不只大安，公車也開到半山腰的石岡國小，讓孩子上下學不用再走10分鐘山路，還要經過墓仔埔，也有公車太龐大而到不了的地方，例如豐原公老坪，市府請小黃當公車，方便學生下山念書。

這些非公車黃金路線的地方，長久以來缺乏大眾運輸工具，林佳龍認為，若只以「需求人次」來考量公車路線，這些地方怎有盼到的一天？這些路線搭乘的人可能不是特別多，甚至有人覺得大費周章，但不管住哪裡，每個人都有權利過得更好，這才是我們想創造的改變，是我們期待的進步台中。

(中時 )

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