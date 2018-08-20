民團抗議課綱「去中國化」國教院澄清未以東亞史取代中國史

藍天行動聯盟等22個團體今天到教育部前抗議高中歷史課綱「去中國化」。（林志成攝）

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中時

教育部課審大會日前決定了12年國教高中歷史課綱被質疑，但藍天行動聯盟等22個團體今天到教育部前抗議，他們認為，民進黨正在推動的歷史課綱，美其名為重視區域而反對「天朝史觀」，其實骨子裡就是「去中國化」，就是加強媚日。

教育部國家教育研究院則發表聲明回應說，高中歷史課綱三個分域各以台灣、中國、世界為重點，強調不同分域的互動連結，並未「去中國化」，也未以東亞史取代中國史，而是讓學生對於中國史學習，從單一區域的學習，導向全球互動關聯的系統思考與多元理解。

藍天行動聯盟、中華民國退將總會、中華民國退伍軍人權益促進會等22個團體的2、30人今天到教育部前抗議， 他們拿著「數千年中國史，堂堂儒家思想是東亞史源頭，怎能去中國化」、「台灣人不是日本人，不要倭國課綱的牌子，表達立場。

藍天行動聯盟主席武之璋表示，民進黨推動的歷史課綱，無論是依據「同心圓」理論，或者「多元史觀」或者「分域」主張，都是欺人之談。以「天朝史觀」來說，那是中國歷史的時代產物，清朝結束後，還有那個中國人自以為中國是「天朝」？他認為，「天朝」是古代中國人的一種驕傲與自信，那是歷史事實，跟課綱有什麼關係？

武之璋說，即使以「分域」來寫歷史，中國的比重都應該比日本重得多，因為中國是東亞文化最悠久的大國；即使以「分域」來寫歷史，也不能抹去日本文明曾經誤入歧途，日本人曾經實行軍國主義，曾經屠殺四鄰的事實。

對此，國教教育研究院說，「中國」的意義與範圍隨歷史發展而有所變遷，歷史上的中國並非「遺世而獨立」，它與世界，特別是東亞世界的其他國族互動頻仍，它的歷史發展也與其他地域的歷史發展相關。

國家教育研究院表示，高中歷史課綱是要讓學生可以本於歷史事實與相關證據所提示的脈絡，客觀地認識「中國」的過去和現在，探究其與台灣、東亞、世界的連結，並思考未來可能面對的挑戰。讓歷史教育擺脫特定意識形態或國族觀念的灌輸，成為培養新世代公民素養的重要學科。

(中時 )

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