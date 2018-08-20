別輕忽！屁股小黑痣越長越大 就醫才發現是癌

2018年08月20日 16:39 中時 鄭郁蓁

醫師說明小心黑痣病變。（圖/臺北榮總提供）

身體上的小黑痣變成大黑斑，當心是癌！一名50多歲男子，從小右臀部上就有一塊黑痣，隨著年齡越來越大，黑痣也跟著「長大」超過10公分，由於從小就有，男子一直不以為意，直到近日，痣逐漸突起，搔抓後還會局部出血，求診一檢查這才發現罹患先天性黑色素痣轉變而來的惡性黑色素瘤。

收治這名男子的醫師台北榮總皮膚部醫師李政源表示，男子就醫時，黑色素瘤已同時合併骨盆腔的淋巴結侵犯，經手術切除後，癌細胞仍轉移擴散至全身腹壁、肺部等多處，最後接受免疫療法，目前腹壁的轉移腫塊顯著縮小，也沒有不舒服的副作用。

李政源表示，新生兒發生先天性黑色素痣約百分之一，大於20公分就是巨大型，中型約1.5至19.9公分、小型則小於1.5公分，尤其大於20公分的先天性痣，已有許多文獻報導會增加惡性黑色素瘤的機率，因此需特別加以注意。

李政源說，尺寸較小的先天性痣，研究認為轉變為黑色素瘤的機率較低，約小於1%，但並非完全沒機會；且隨痣變大，發生黑色素癌瘤的機會也會跟著增加。所以當發現痣增大的比率跟身體發育不成比例、左右上下不對稱、直徑大於0.6公分、顏色不均、邊緣缺角、或是突然出血或癢，都須盡快尋找皮膚專科醫師協助。

此外，有黑色素瘤家族史，或從小特別容易長黑痣，或全身良性痣的數目大於50顆者，皆有研究認為會增加黑色素瘤風險，需要小心。

黑色素瘤最重要可改變的風險因子，就是減少陽光曝曬。李政源呼籲，民眾平時應養成防曬習慣，避免過度曝曬。若對身上黑痣有懷疑，除了就醫檢查，也建議用手機相機明確記錄，不要只是用肉眼觀察。

(中時 )