別輕忽！屁股小黑痣越長越大 就醫才發現是癌

醫師提醒注意＂痣＂病變。（圖台北榮總提供）

友善列印
中時
醫師說明小心黑痣病變。（圖/臺北榮總提供）

身體上的小黑痣變成大黑斑，當心是癌！一名50多歲男子，從小右臀部上就有一塊黑痣，隨著年齡越來越大，黑痣也跟著「長大」超過10公分，由於從小就有，男子一直不以為意，直到近日，痣逐漸突起，搔抓後還會局部出血，求診一檢查這才發現罹患先天性黑色素痣轉變而來的惡性黑色素瘤。

收治這名男子的醫師台北榮總皮膚部醫師李政源表示，男子就醫時，黑色素瘤已同時合併骨盆腔的淋巴結侵犯，經手術切除後，癌細胞仍轉移擴散至全身腹壁、肺部等多處，最後接受免疫療法，目前腹壁的轉移腫塊顯著縮小，也沒有不舒服的副作用。

李政源表示，新生兒發生先天性黑色素痣約百分之一，大於20公分就是巨大型，中型約1.5至19.9公分、小型則小於1.5公分，尤其大於20公分的先天性痣，已有許多文獻報導會增加惡性黑色素瘤的機率，因此需特別加以注意。

李政源說，尺寸較小的先天性痣，研究認為轉變為黑色素瘤的機率較低，約小於1%，但並非完全沒機會；且隨痣變大，發生黑色素癌瘤的機會也會跟著增加。所以當發現痣增大的比率跟身體發育不成比例、左右上下不對稱、直徑大於0.6公分、顏色不均、邊緣缺角、或是突然出血或癢，都須盡快尋找皮膚專科醫師協助。

此外，有黑色素瘤家族史，或從小特別容易長黑痣，或全身良性痣的數目大於50顆者，皆有研究認為會增加黑色素瘤風險，需要小心。

黑色素瘤最重要可改變的風險因子，就是減少陽光曝曬。李政源呼籲，民眾平時應養成防曬習慣，避免過度曝曬。若對身上黑痣有懷疑，除了就醫檢查，也建議用手機相機明確記錄，不要只是用肉眼觀察。

(中時 )

民團抗議課綱「去中國化」國教院… 高雄市環保局把關食安 未發現蘇…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。