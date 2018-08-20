高雄市環保局把關食安 未發現蘇丹色素

蘇丹色素示意圖。（圖/翻攝自環保署 網站）

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環保署公告蘇丹色素等16種物質為毒化物，絕不能流入食品供應鏈。高市環保局從工商登錄等資料溯源稽查，僅有1家貿易商進口販賣給工業用。環保局表示，雖未發現有業者違法，但仍將持續稽查，為食安把關。

環保署於107年6月28日公告16種化學物質為毒性化學物質，包含蘇丹色素)、二乙基黃、王金黃（塊黃）、鹽基性芥黃、紅色2號、氮紅、橘色2號等14種可能非法添加於飼料或食品中的色素，及環境中不易分解的月桂酸五氯苯酯及全氟辛酸2種持久性有機汙染物。

蘇丹色素等14種物質是工業用染料，有不法業者為降低成本或增加賣相，添加於食品或飼料。

蘇丹色素在工業上是應用在家具漆、鞋油、地板蠟、汽車蠟和油脂的著色，價格不菲但有不易褪色特性。因此有國外廠商將它添在在辣椒粉、辣椒醬或是鹹蛋黃等食安事件。

環保局土壤及水污染防治科長陳偉德表示，環保署公告後，至109年1月1日起，業者必須取得才可以製造、輸入、販賣等運作，包括申報記錄、標示及出廠後的流向，確保未流入食品供應鏈。

環保局日前依工商登錄等資料開展溯源稽查，鎖定9家疑似業者進行稽查，結果僅有1家貿易商有進口蘇丹紅色素，但供應給工業使用，並未流入食品鏈。

陳偉德說，如果未依規定， 將依毒性化學物質管理法處新台幣6萬元至500萬元罰鍰。針對14種具食安疑慮物質，也須在包裝上標示「禁止用於食品及飼料」，以降低誤用的可能性。

(中時 )

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