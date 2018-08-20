阿迷趴之鋼鐵英雄日 五年來最盛大國軍職棒演出

2018年08月20日 16:42 中時電子報 喻華德

Lamigo今日在臉書官方帳號發布新聞，桃猿隊預定在8月31日至9月2日於全猿主場舉行第六屆阿迷趴「2018 ARMY PARTY-VI」，今年阿迷趴繼續與國防部合作，8月31日除了安排5架F-CK-1「經國號」戰機，衝場桃園棒球場向國軍與職棒球員致敬外，Lamigo桃猿隊也將在三天的阿迷趴中換上全新阿迷戰袍「巡弋」，用新迷彩來迎戰！

Lamigo此次與空軍第三聯隊合作拍攝宣傳照。（圖/Lamigo桃猿臉書）

空軍第三聯隊大力支援今年的第六屆阿迷趴。（圖/Lamigo桃猿臉書）

球場是球員的戰場，球衣是球員的戰袍，雙方英雄惜英雄，2018年阿迷趴即將到來。8月31日「鋼鐵英雄日」、9月1日「金門英雄日」、9月2日「銀髮英雄日」三大主軸盛大展開！阿迷戰袍「巡弋」不但以戰鬥迷彩上身，迷彩中將猛猿藏於內，與F-CK-1「經國號」戰機共同抗敵，空防就是國防！

Lamigo結合此次活動發表新迷彩制服。（圖/Lamigo桃猿臉書）

桃猿隊合照的V-150S「突擊隊」輪式裝甲車，多年前軍事媒體稱軍方對其性能不滿意，推測將汰除，但至今仍然在部分陸軍機步單位及空軍憲兵單位服役中。（圖/Lamigo桃猿臉書）

8月31日「鋼鐵英雄日」賽前活動為三年來最盛大，8月31日(五)進場時間將提早為16點30分。當日在球場擔綱演出的國軍官兵及後勤超過千位，國防部動員憲兵特勤、陸軍戰技、海軍蛙人、空軍戰機出現在全猿主場，在售票處後廣場將設置全民國防體驗區暨人才招募嘉年華。是球迷及軍事迷朋友絕對不能錯過，五年來最盛大的棒球場國軍演出！藉由「阿迷趴之鋼鐵英雄日」向球員與軍人致敬。

軍方願意以舊式裝備支援宣傳，讓國人了解國軍不是都只有新裝備，這本身是一種觀念上的進步，值得肯定。（圖/Lamigo桃猿臉書）

陸軍及空軍憲兵的V-150/V-150S「突擊隊」及CM21系列裝甲車，均缺乏砲塔，軍備局已經研發出遙控武器站多年，可解決射手曝露在外的問題，不過至今並未有傳出軍方計劃採購軍備局遙控武器站的消息。（圖/Lamigo桃猿臉書）

「巡弋」球迷版球衣將於8月31日（五）上市，系列商品即將開始衝鋒陷陣，9月1日（六）以及2日（日）都將安排賽後演唱會，參戰名單近日公布！

(中時電子報)