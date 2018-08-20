昔勇曝遭淫魔製片侵犯 波登星女友遭控性侵16歲少年

曾勇曝自己是淫魔製片狼爪下受害者的女星艾希亞，原告轉被告，遭控5年前性侵少年童星吉米班奈特得逞。(達志影像)

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中時電子報

在夯片《限制級戰警》第一集中擔綱女主角的義大利女星艾希亞阿基多(Asia Argento)，另有兩個知名身分，一為名廚安東尼波登的女友，另一個則是她去年10月勇敢出面表示自己是「#metoo」受害者之一，21歲時被淫魔製片哈維溫斯坦帶到飯店要求口交並性侵得逞，沒想到彼時鼓勵性侵受害者勇於發聲的她，如今竟「原告變被告」，被指控5年前曾性侵年僅17歲的童星吉米班奈特(Jimmy Bennett)，消息一出震驚外界。

《紐約時報》今爆出曾是淫魔製片狼爪下受害者的女星艾希亞阿基多，遭現年22歲的男星吉米班奈特控告性侵，表示事發於2013年5月13日，吉米跟家人獲邀到加州一間酒店見艾希亞，當他們到房間後，艾希亞表示有事情要跟吉米談，故將他的家人請出房間，之後她讓吉米喝酒並觸碰他，還強行幫他口交，最後性侵吉米得逞。

據報導，吉米方面是在她出面認遭哈維溫斯坦性侵後一個月，提出文件要求她賠償350萬美金，理由是吉米被她性侵後，產生心理籠罩陰影導致無法工作維生，而法律文件指出，艾希亞遭到指控後，同意支付38萬美金(約台幣1170萬)作為賠償，事實上，兩人早在性侵事件發生前就認識，2004年艾希亞為年僅7歲的吉米面試，後來他們合作拍攝《The Heart Is Deceitful Above All Things》，之後在片中飾演母子。

(中時電子報)

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