昔勇曝遭淫魔製片侵犯 波登星女友遭控性侵16歲少年

2018年08月20日

在夯片《限制級戰警》第一集中擔綱女主角的義大利女星艾希亞阿基多(Asia Argento),另有兩個知名身分,一為名廚安東尼波登的女友,另一個則是她去年10月勇敢出面表示自己是「#metoo」受害者之一,21歲時被淫魔製片哈維溫斯坦帶到飯店要求口交並性侵得逞,沒想到彼時鼓勵性侵受害者勇於發聲的她,如今竟「原告變被告」,被指控5年前曾性侵年僅17歲的童星吉米班奈特(Jimmy Bennett),消息一出震驚外界。

《紐約時報》今爆出曾是淫魔製片狼爪下受害者的女星艾希亞阿基多,遭現年22歲的男星吉米班奈特控告性侵,表示事發於2013年5月13日,吉米跟家人獲邀到加州一間酒店見艾希亞,當他們到房間後,艾希亞表示有事情要跟吉米談,故將他的家人請出房間,之後她讓吉米喝酒並觸碰他,還強行幫他口交,最後性侵吉米得逞。

據報導,吉米方面是在她出面認遭哈維溫斯坦性侵後一個月,提出文件要求她賠償350萬美金,理由是吉米被她性侵後,產生心理籠罩陰影導致無法工作維生,而法律文件指出,艾希亞遭到指控後,同意支付38萬美金(約台幣1170萬)作為賠償,事實上,兩人早在性侵事件發生前就認識,2004年艾希亞為年僅7歲的吉米面試,後來他們合作拍攝《The Heart Is Deceitful Above All Things》,之後在片中飾演母子。

