「媽媽不見了!」 四度酒駕撞死人還不認錯 彰檢求判十年

2018年08月20日 16:50 中時 謝瓊雲

女騎士的機車遭高速撞擊後車頭幾乎全毀。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣34歲施男6月26日晚間7點52分酒後駕車，在彰化縣溪湖鎮二溪路大突巷，逆向超速撞上呂姓女騎士，竟將呂女繼續拖行達77公尺，直到無法前進才停下，呂女傷重不治，彰檢認施男四度酒駕還肇事致人於死，且犯後不知悔改、死不認錯，依公共危險、肇事逃逸等罪起訴，求處十年重刑，20日下午彰化地院在延押庭中裁准繼續羈押。

根據起訴書，有酒駕前科的施男，曾因酒駕遭罰，前年12月二度酒駕，酒測值達0.49毫克，遭判處2個月有期徒刑，今年5月20日三度酒駕被逮，酒測值高達1.08毫克，案件仍在彰化地院審理中，相隔月餘竟又酒駕撞死女騎士。

承辦檢察官廖偉志調查，施男是泥水工，當天在工地邊工作邊喝酒，白天已喝下12罐330cc鋁罐裝啤酒，下班後竟又到老闆住處繼續喝，三瓶700cc啤酒下肚，醉醺醺開車上路欲返回埔鹽住家；途中卻逆向超速以70公里時速衝撞呂女，她被夾在車底遭拖行77公尺才停下。

目擊者見狀趕緊用鋁梯撐起車子救人，呂女顱腦損傷、頭部外傷併頭皮撕裂傷、胸部挫傷、骨盆和右前臂骨折、右大腿開放性骨折、多重器官外傷性損傷，傷勢嚴重、送彰化醫院急救仍於27日凌晨傷重不治。施男事後坦承擔心遭酒測，肇事未下車查看就想逃。

檢方在起訴書中痛批，施男酒測值1.66毫克，已超過法定標準值約6.65倍，酒駕一犯再犯、根本「視人命如草芥」，女騎士家庭破裂，年幼子女向父親哭訴「媽媽不見了」，且犯後態度惡劣，從未向死者家屬表達悔悟，惡性重大。針對施男酒駕致死、肇逃分別求處8年6月，2年6月，合併求處定應執行10年，並沒收犯案廂型車；因認仍在羈押中的施男，為脫免重大刑責與鉅額民事賠償責任，恐有逃亡之虞，因此也向法官聲請繼續羈押，今日下午3點45分裁准。

起訴書另指出，施男老闆明知他將酒駕，下班後還約他繼續喝酒，是否構成負擔共同侵權行為、負連帶損害賠償責任，尚應由民事途徑解決。

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(中時 )