推動行動學習 光華高工連6年獲獎

2018年08月20日 16:50 中時 林欣儀

光華高工教師葉憲民帶領團隊將VR技術融入電腦硬體教學課程，戴上VR眼鏡即可了解電腦主機內部。(林欣儀攝)

因應行動時代來臨，台中市光華高工早在6年前開始推動行學習，全校老師投入新科技並運用在課程教授，其中，教師葉憲民帶領團隊以VR融入電算機概論課程，學生只要戴上VR眼鏡就宛如進入電腦主機內，獲頒教育部行動學習傑出教師獎，該校也連續6年奪下行動學習優良學校獎。

光華高工校長黃秀忠從教育部資訊及科技教育司高級管理師林燕珍手中接過獎牌，展現對學校投入行動學習計畫的肯定。林燕珍表示，根據調查，台灣學生透過網路學習的習慣目前不到3成，顯示行動學習計畫的推廣更加重要，盼透過老師引導、告訴學生哪些資源可使用，幫助學生透過行動學習做好課前預習、課後複習工作。

看準科技時代來臨，光華高工指出，6年前就開始投入行動學習領域，校內不論國文、工科或數學等各種科目的教師，都必須先學習使用各種新科技軟體、設備，並將其融入備課、教學中，學生更是人手一平板，走到哪學到哪。

也因此，該校教師連續多年獲頒行動學習傑出教師獎，今年獲獎的葉憲民就將VR融入電腦硬體教學，他說，在計算機概論的電腦硬體單元中，無法讓每個學生拆開電腦、研究內部機組裝置，學生只能透過文字或圖片學習，常常無法真正融會貫通。

葉憲民說，將VR科技融入電腦硬體課程，學生戴上眼鏡就宛如進入到電腦主機內，可以清楚看見CPU、記憶體甚至插槽位置等，學習更快速且完整，學生並能藉由互動問題提升對課程的興趣。

不只工科使用行動學習，國文老師邱燕紅說，為讓學生感受到課本中「醉翁亭記」描述的景象，還拿了360度全景相機拍攝並融入VR技術，讓學生身歷其境感受歐陽修創作時的心境，並藉此了解剝殼見筍的寫作手法，期間花費一年時間摸索相關技術，也曾遭遇挫折，但透過不斷修正，讓教案更完善。

(中時 )