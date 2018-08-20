「狼谷競技台」通過NCC審查 4K電競台首誕生

2018年08月20日 17:00 時報周刊 林彥君

台灣電競玩家為數甚多，在全球電競收益產值中名列前茅，代表台灣需要一個專業電競影音的頻道來提供服務。因此，知名電競戰隊「閃電狼」營運團隊狼谷娛樂，日前申請「狼谷競技台」衛星廣播執照，現已接獲國家通訊傳播委員會（NCC）公文正式通過，台灣玩家將可在電視上看到專業的電競頻道。

目前國際間，僅韓國有OGN頻道是以電競賽事、電競綜藝或是電玩遊戲節目為主要核心內容的電競頻道，「狼谷競技台」將在此領域跨出台灣的第一步，為台灣喜愛電競影音內容的觀眾提供服務。

「狼谷競技台」除了電競內容外，包括電競相關周邊的產業議題、遊戲研發、美術設計等，都會透過節目的包裝在頻道中呈現，同時，也會與電狼娛樂實況主合作，推出一系列電競節目。它亦將是國內第一家全4K建置的電視頻道，未來相關節目製作以及訊號傳輸，都將以4K高畫質進行。

今年11月即將在高雄舉辦，有電競界奧運之稱的IESF世界電競錦標賽，「狼谷競技台」也已取得主辦方授權，將以4K規格製播全程賽事及表演內容，為電競提升曝光度，也希望將台灣選手的優異表現呈現給世界觀眾。

做為台灣第一個專業電競頻道，閃電狼戰隊也從狼谷娛樂轉到集團母公司網銀國際負責營運，目的就是希望台灣所有電競戰隊都能將「狼谷競技台」視為一個公正公開的專業電競頻道，而不是只服務閃電狼戰隊的媒體。

「狼谷競技台」也將加強產官學合作，協助政府一同提升電競形象，狼谷競技台總經理黃俊仁也強調「台灣擁有優於各國的電競產業條件，目前有許多學校都積極開設電競科系或電競專班，培育從賽事轉播、選手到行銷等相關人才，未來也歡迎電競學系青年學子加入狼谷競技台，成為電競產業的一份子。」

(時報周刊)