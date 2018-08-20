無法立正站好 小女生導引式手術告別跌倒人生

2018年08月20日 16:51 中時 馮惠宜

中國醫藥大學兒童醫院兒童骨科主任郭建忠指出，陳小妹在接受導引式手術矯正前兩腳外開無法靠攏。（馮惠宜攝）

經矯正手術後陳小妹雙腿終於變筆直。（馮惠宜攝）

不是O型腿，她是X型腿！台中一名14歲陳姓少女，國小三年級時因為走路經常膝蓋撞在一起，經常跌倒，連升旗都無法立正站好，總是腳開開，就醫發現是雙腿生長板兩側發展不同速造成X型腿，曾穿半年矯正鞋架仍無法改善，10歲時接受導引式手術矯正，兩年後取出鋼釘，才讓兩腿變得筆直，得以立正站好。

14歲的陳姓少女20日在媽媽、姐姐陪同下回到中國醫藥大學兒童醫院，感謝中國附醫兒童骨科主任郭建忠悉心治療；媽媽回憶女兒小三、小四開始經常會跌倒，她覺得孩子走路姿勢怪怪的，帶到醫院檢查發現是典型的X型腿。

曾嘗試透過穿矯正鞋架半年卻無法改善，經醫師建議採導引手術矯正，如今終於可以雙腿靠攏、立正站好，媽媽說，很幸運能在小朋友生長板癒合前發現即時矯正。

中國醫藥大學兒童醫院兒童骨科主任郭建忠指出，無論是O型腿或是X型腿都是兒童骨骼肌肉發展鐘擺效應造成，X型腿是膝蓋靠攏時，雙腳無法靠近，一般小朋友到3至6歲會慢慢恢復，陳小妹是較為嚴重、角度約10至15度，需要積極治療，因而建議採新式的導引式手術，

郭建忠說，導引手術治療是預先模擬骨骼肢體不正未來發展走向，再透過微創置入鋼釘到發展過快的生長板一端，稍稍讓其生長速度趨和另一側趨於平衡，達到矯正效果。

郭建忠呼籲，小朋友如3到6歲出現O型腿或是X型腿，應就醫評估，如果6歲後角度大於10度到15度都應把握6到10歲治療黃金期積極矯正，以期在生長板癒合前進行治療。

(中時 )