自閉症者遭「退貨」！籲政府落實完整醫療照顧

2018年08月20日 17:00 工商 實習記者郭雅茵、林芮宇／台北報導

中華民國自閉症權益促進會秘書長林娟圩受訪。（圖／郭雅茵）

自閉症者不管在照顧或是就醫上，都需要相當多的資源，但卻常有被相關機構拒絕、家長求助無門的情況。監察委員王幼玲、張武修今召開座談會，與50多位來自全台的自閉症主要照顧者及家長進行交流。中華民國自閉症權益促進會秘書長林娟圩指出，政府沒有一個全面安置政策，要家長24小時全天候照顧，家庭經濟也撐不住。

林娟圩說，希望每個自閉症孩子在不同的情緒階段下，都能有安置他們的地方，且有專業人員協助，已也統整家長意見，建議政府辦理「適合自閉症患者之整合是情緒障礙醫療模式」，內容大致包含：依身心障礙者個別需求提供保健醫療服務、引進具有自閉症行為輔導能力之專業人員，組成適合自閉症患者的整合式情緒障礙醫療模式等。

「我的小孩今年17歲，在求學的過程中都被學校以各種理由拒絕入學，九年國教只讀了一兩年就被趕出來。」今日出席座談會的周先生說，自閉症孩子在嚴重發作時可以住到急性病房，但症狀緩解後卻不能再住慢性病房，因為國內要求慢性病房的病患要有生活自理能力，「他們被迫在還不穩定的狀況下回到學校，發作後又被退貨，再度退回到家裡，孩子三天一大鬧，鄰居又抗議。」

「連帶孩子去就醫想要喘口氣，都被醫生拒絕。告訴醫生你的問題，醫生也只會加藥、加藥。」吳小姐表示，自閉症目前沒有藥可醫，醫生也是用類似的精神科藥物治療，而她的孩子因特殊體質，對藥物有不良反應，容易有抗藥性，睡前要吃高達20顆藥都還不能入睡。她也說，自己身為主要照顧者，但如果有一天她無法再照顧了，孩子又該何去何從？希望照顧及醫療政策改善，能有更多的醫療和社會資源。

育有未滿6歲自閉症孩子的陳先生說，外在的刺激會使自閉症的孩子無法調適情緒，就好比搭乘捷運時會受到聲音及人潮的干擾，希望政府可以規畫相關政策，例如在捷運設置對自閉症友善的座位或空間。

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