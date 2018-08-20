南投》縣議員選戰 草屯中寮第二選區12人表態參選

2018年08月20日 17:18 中時 楊樹煌

南投縣草屯、中寮區議員選情激烈，各重要路口隨時可見選舉看板林立。（楊樹煌攝）

草屯鎮博愛路和御富口是選舉看板最密集處，整排看板讓人看得眼花撩亂。（楊樹煌攝）

南投縣議員第2選區包括草屯鎮與中寮鄉，有8席議員，現任有3席轉戰鄉鎮長、黃文君因病去世，空出4席；現任4席議員都欲尋求連任，目前已有4位鎮民代表欲更上層樓，中寮鄉長張永輝將回鍋參選議員，初步已表態有意參選的至少有12位，老將新秀輩出，可預期的也是一場激烈選戰。

南投縣議員第2選區，現任議員簡景賢、林永鴻將代表藍綠轉戰草屯鎮長；廖宜賢將參選中寮鄉長，其餘的4席現任議員簡賜勝、簡峻庭、李洲忠、廖梓佑都欲尋求連任，且他們都已在草屯、中寮深入基層，全力衝刺，因基層實力普被看好，被視為一級戰將。

中寮鄉長張永輝任期屆滿，將回鍋再參選縣議員，又是該鄉唯山議員參選人，因而被譽為超級戰將；上屆參選縣議員意外落敗的文史工作者、也是富寮社區理事長陳國代，目前已積極部署，表示將捲土重來。

草屯鎮民代表有意更上層樓的有小太陽協會理事長莊惠惠、蔡銘軒、莊士傑，還有前縣議員黃秀女的千金洪巧娟、草屯農會前理事長也是前縣議員林昆熠夫人唐曉棻，目前都積極勤走基層，來勢洶洶為參選議員努力佈樁。

目前國民黨提名李洲忠、簡峻庭、唐曉棻；民進黨籍提名蔡銘軒、洪巧娟、徵召廖梓佑；無黨籍有簡賜勝、張永輝、莊惠惠、莊士傑、陳國大及前青溪婦女會理事長李幸花等12位，將投入爭奪8席議員選戰，雖然沒上屆縣議員選舉16搶8的激烈程度，但是否還會有人再投入這場戰局，仍是未定之數。

(中時 )