新北市推動防災社區 自主守護鄰里安全

2018年08月20日 17:21 中時電子報 吳家詮

消防局黃德清局長強調，本市推動防災社區，培養民眾防災觀念。（吳家詮翻攝）

新北市政府為將防災觀念深耕至本市社區民眾，從98年起每年推動防災社區工作計畫，希望提昇民眾對災害的認識、災前的準備和緊急應變的知識及態度，達到強化社區自主抗災能力之目標。

新北市災害防救辦公室今年已遴選出13處整合型防災社區及18處自主型防災社區，透過「社區工作會議」、「講習課程」、「訓練與演練」等方式輔導社區推動自主防災。此外，為使各示範社區居民實際熟悉各編組作業模式，並檢視社區防災推動成果，消防局將於8月17日、20日、28日及9月29日、10月7日，分別在石門區尖鹿里、深坑區土庫里、八里區長坑里及萬里區中幅里、永和區竹林里等5區辦理「社區防災演練暨年度成果展」，其中8月20日15時深坑區土庫里防災演練活動，邀請臺北市大同區光能里防災社區伙伴到場觀摩及經驗交流，現場也安排消防防災宣導活動，歡迎市民朋友屆時到場共襄盛舉。

消防局黃德清局長強調，本市推動防災社區，透過市府各防災團隊努力輔導下，除了深化培養社區民眾防災觀念，更提升社區自主防救災能力，共同建構一個安全家園。

另為使本市防災社區推動更具效益，統整市府各單位與企業的資源，本市災害防救辦公室整合消防局、水利局、工務局、農業局、社會局、原民局、教育局、警察局及各區公所等單位，加上今年12家企業合作防災事務共同參與防災社區推動，使各類災害防護更加有力，市民生命保護更加提升，讓新北市民眾有更安全、安心、安居的三安生活環境。

(中時電子報)

多一分準備、少一分災情。（吳家詮翻攝）