新北市推動防災社區 自主守護鄰里安全

新北市社區防災演練暨年度成果展在各地展開。（吳家詮翻攝）

友善列印
中時電子報
消防局黃德清局長強調，本市推動防災社區，培養民眾防災觀念。（吳家詮翻攝）

新北市政府為將防災觀念深耕至本市社區民眾，從98年起每年推動防災社區工作計畫，希望提昇民眾對災害的認識、災前的準備和緊急應變的知識及態度，達到強化社區自主抗災能力之目標。

新北市災害防救辦公室今年已遴選出13處整合型防災社區及18處自主型防災社區，透過「社區工作會議」、「講習課程」、「訓練與演練」等方式輔導社區推動自主防災。此外，為使各示範社區居民實際熟悉各編組作業模式，並檢視社區防災推動成果，消防局將於8月17日、20日、28日及9月29日、10月7日，分別在石門區尖鹿里、深坑區土庫里、八里區長坑里及萬里區中幅里、永和區竹林里等5區辦理「社區防災演練暨年度成果展」，其中8月20日15時深坑區土庫里防災演練活動，邀請臺北市大同區光能里防災社區伙伴到場觀摩及經驗交流，現場也安排消防防災宣導活動，歡迎市民朋友屆時到場共襄盛舉。

消防局黃德清局長強調，本市推動防災社區，透過市府各防災團隊努力輔導下，除了深化培養社區民眾防災觀念，更提升社區自主防救災能力，共同建構一個安全家園。

另為使本市防災社區推動更具效益，統整市府各單位與企業的資源，本市災害防救辦公室整合消防局、水利局、工務局、農業局、社會局、原民局、教育局、警察局及各區公所等單位，加上今年12家企業合作防災事務共同參與防災社區推動，使各類災害防護更加有力，市民生命保護更加提升，讓新北市民眾有更安全、安心、安居的三安生活環境。

(中時電子報)

多一分準備、少一分災情。（吳家詮翻攝）
防災社區工作可以提昇民眾對災害的認識、災前的準備和緊急應變的知識及態度，達到強化社區自主抗災能力之目標。（吳家詮翻攝）

「媽媽不見了!」 四度酒駕撞死人… 板橋中正里長林煌益 詐領工作費…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。