豐原14戶民宅淹水 台中水利局：廠商將負責賠償事宜

2018年08月20日 17:06 中時電子報 丁世傑

豐原區軟埤仔溪昨（19）日傍晚因強降雨，導致豐原大道八段部分地區淹水約計14戶受害，經查是因廠商未依規定標準作業流程開啟排洪閘門，市府水利局已立即派員協助民眾清理家園，並由水利局長周廷彰挨家挨戶拜訪、發放慰問金；水利局長周廷彰強調，民眾若有損失，將由市府向廠商索賠，廠商也承諾會給予賠償，至於公務員若有疏失，也將移送人評會究責。

水利局周局長表示，昨日傍晚豐原降下強降雨，然而承包廠商卻未依照水利局制定的標準作業流程開啟排洪閘門，導致豐原大道八段部分約14戶、100公尺淹水，水利局立即啟動應變措施，立即通報廠商儘速抵達現場並開啟排洪閘門，約於下午5時開啟閘門後，水勢逐漸消退，約於下午6時許路上已無淹水狀況，水利局長周廷彰也於晚間7時許抵達現場，並挨家挨戶拜訪並發放6000元慰問金。

同時，市府水利局也立即協請環保局派員協助清理道路路面，而水利局也要求廠商立即調派人力，協助民眾清理家園，約於晚間8時許開始協助民眾清理，約清理至今日凌晨2時，共計已清理13戶受害住家，另有1戶因昨日無人在家，將於今日繼續聯繫。

周局長進一步說明，昨日台中市區多處降下大雨，其中石岡更有200毫米雨量，由於下大雨時農田水利會將水閘門關閉，所以雨水會進入到軟埤仔溪，而依照標準作業流程，花博廠商應該在水位上漲到溢洪口時，就要逐漸開啟水閘門，但是由於廠商未確實注意監控狀況，沒有及時開啟水閘門才導致部分地區淹水。

水利局周局長強調，昨日淹水未影響花博的硬體設施，而植栽受損部分廠商也會處理，由於本案係因廠商未依照標準作業流程開啟水閘門導致淹水，因此市府會向廠商索賠，也立即要求廠商派員清理民宅，讓民眾可以早日回復正常生活，而民眾若有任何財務上的損失，市府也會協助民眾向廠商索賠，而廠商也已承諾會賠償，至於公務員疏失問題，也將移送人評會究責。水利局也表示將檢討整體應變機制，避免類似情形發生。

(中時電子報)