娃娃機取貨口公仔以為沒人要 男子拿走航海王涉竊

2018年08月20日 17:21 中時 李尚禹

切勿貪小便宜！日前一名男子經過夾娃娃機店時，碰巧看到有4個航海王公仔卡在出貨口，一時起貪念，竟伸手進機台內全部挖出來。事後台主發現趕緊報警，循線逮到嫌犯後，他以為那些都是「沒人要的」才全部拿走。目前雖與郭男和解，但竊盜乃公訴罪，警察也只好將其移送法辦。

郭姓男子3日早上7點時經過九如二路的夾娃娃機店，看上一台專門擺放航海王公仔的機子，便開始與其「過招」，成功夾取第一個時，不料卡在出貨口沒有下來，郭男便突發奇想，試圖再夾一個一起撞下來；萬萬沒想到的是，郭男得手的4個公仔竟全數卡在出貨口，但他急於上班，只好聯絡台主後離開。

同日下午3點，38歲許姓男子經過此處，發現竟有4個公仔「沒有人要」，連忙扮演起「魯夫」伸手進機台裡面，費了一番功夫將公仔全數拿走後離開。一小時後郭男與台主相約在機台碰面，發現東西全部都不見，氣得急忙報警。

警方循線逮人了解後，得知許男本身也是一位「夾客」，平常也會尋找機台來小試身手，他表示，他看到那些公仔以為那是沒有人要的，也沒想太多就把他拿走，只是放回家裡供裝飾用而已，沒想過竟然會有這麼嚴重的結果，雖然與郭男達成和解，但竊盜是公訴罪，所以即便許男沒有任何惡意，還是只能依竊盜罪移送法辦。

(中時 )