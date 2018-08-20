中市今年新增外埔、東勢數位機會中心 提升偏鄉數位應用能量

2018年08月20日 17:17 中時 陳世宗

台中市政府教育局積極推動教育部「偏鄉數位應用推動計畫」，設置數位機會中心(簡稱DOC)，今年度新增開辦外埔、東勢2處，加上去年啟用的大安DOC及轉型的自由DOC，4處DOC截至今年7月底已開課共207小時、共655人次參與，透過客製化及在地化的數位學習環境，提升數位應用能量。

教育局長彭富源說，DOC服務對象以36歲以上原住民、新住民、身心障礙者、婦女及低收入戶等未接觸資訊上網的民眾為優先，開辦資訊應用入門課程，提供適地性的社區服務。台中市4處據點去年啟用、今年續辦「學習型｣的大安DOC，與轉型為「特色型｣的自由DOC。

各DOC據點建置無線上網系統、雙向電腦廣播教學系統、彩色及黑白雷射印表機、網路攝影機、各類型電腦、單槍投影機、數位相機等科技設備，為在地民眾建立客製化的數位學習環境，同時也利用課餘時間提供社區學生進行課業輔導，透過定期開辦資訊相關課程，落實資訊科技應用及適性學習目標。

教育局說，大安DOC設置於大安區海漧社區發展協會，結合龜殼生態公園、大安濱海樂園舉辦的海洋音樂季及沙雕展、大安區和安宮的廟口文化列車、塭寮漁港魚苗放流、海墘國小品格教育遊學等活動，推廣地區特色；外埔DOC設置於馬鳴國小，不僅將數位科技運用於生活，亦推廣行銷外埔區優質農特產品及自然觀光特色，以及將於外埔登場的2018台中世界花博。

東勢區成功國小設置的東勢DOC，結合東勢地區社區發展協會培育解說員，充實地方觀光軟實力、導入社群網站培育果農推展行銷網絡，推廣生產履歷3C應用；和平區自由國小設置的自由DOC，今年度轉為「特色型｣營運，運用數位科技導入原住民文化元素，進行和平區泰雅族文化尋根探索，鼓勵建立泰雅族文化數位典藏。

教育局表示，根據教育部數位機會中心輔導團統計，截至今年7月底，台中市4處DOC已開課共207小時、共655人次參與，豐富偏鄉數位生活應用能力，讓學校與社區資源共享，為社區民眾建立終身學習的場域，促進在地文化、農林漁牧、觀光等特色產業發展。

(中時 )