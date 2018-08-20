第2條光伏路開建！濟南先拆首條部分路面

光伏路面的鋪設長度為1080公尺，鋪設在主車道和緊急車道。(圖/新華社)

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中時電子報

全球首條光伏高速公路在濟南通車後爭議不斷。這條實驗性的道路採用透光混凝土、光伏發電組和絕緣防護等三層結構。(圖/中新社)

最近大批大陸網友議論說，位於山東濟南的全球首條光伏高速公路即將被拆除，但是交通研發團隊的負責人張暄表示說，他們不是要拆掉光伏路面，而是正在進行升級改造。相關的知情人士透露說，同樣在濟南，還有另一個更大的試驗場正在籌備，可能第2條光伏高速公路馬上就會開建。

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根據《濟南時報》報導，建設首條光伏高速公路的齊魯交通發展集團研發團隊負責人張暄表示，他們並非要拆掉這條道路，而是將它改造升級，因為光伏路面經過貨車重壓和雨水侵入，造成變形。因此他們必須先拆掉光伏面板，重新鋪好瀝青後，才能重裝。

這是全球首條光伏高速公路，也是一條試驗性的道路，自2017年12月28日正式通車以後，至今不到1年的時間，但是卻爆出許多爭議。短短不到1.5公里的路段，總共經歷了4次封閉，施工維修，引來大批網友關注。

報導引述相關知情人士的消息說，同樣在濟南將有另一處更大的光伏高速公路試驗場，目前仍在籌備的階段。選址的部分，已經初步訂於高速公路改道後的廢棄路段，屬於「半封閉性質」，未來市民可能無法駕車上路。

(中時電子報)

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