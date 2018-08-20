九族出現黑熊爪痕？今天凌晨真相大白！

2018年08月20日 17:17 中時 沈揮勝

遭雷殛的台灣杉，撕裂痕從樹冠到根部，長逾20公尺。（沈揮勝攝）

另一棵的裂痕從7、8公尺處出現，因該是雷電分岔擊中。（沈揮勝攝）

撕裂的痕跡。（沈揮勝攝）

被雷殛的兩棵台灣杉。（沈揮勝攝）

像不像猛獸爪痕？（沈揮勝攝）

連日雷雨。日月潭九族文化村近日針對園區作例行性安全巡查，發現針葉林區2棵台灣杉，從樹頂到根部，出現狀似猛獸抓撕的爪痕，由於高達20公尺處都還是裂痕累累，以一般豬、狗等動物，是不可能爬上去，至於貓、猴則不太會有這麼大的破壞力，引發揣測。今天(20日)凌晨，園區經理在臉書公布真相，原來是雷殛造成。由於這是九族創園30多年來首見，園方強調，是大自然罕見、珍貴活教材。

「誰是兇手？松鼠說不是我幹的、白蟻也說別冤枉我！」九族企劃部經理黃瑞奇，19日傍晚把照片貼在臉書上，第一個回應的臉友，就直接咬定是黑熊爪痕。

由於從影像來看，真的神似猛獸抓痕或啃痕；但若真的是台灣黑熊，園區必需立刻暫停營業，安檢無虞後才能再開放；以營利事業而言，不可能沒事貼出來嚇人、自曝其險卻又冒險營業，因此理性研判，絕對不是黑熊。

答案20日揭曉！黃瑞奇於凌晨2點在臉書公布說：「天打雷劈，古人用字很精準，劈痕累累歷歷在目，多鮮明的活教材？！雷就是這樣劈下來，還『必切（分岔）』同時殛劈中2棵…。」

他還提醒民眾，在打雷時，千萬別躲在大樹下，並強調九族所有戶外設施，以及日月潭纜車系統早在設計之時，都已考量到雷殛問題，與中央氣象局完成連線，凡是落雷距園區20公里以內，系統進入警戒；距離10公里以內，立即停機以策安全。

黃瑞奇說，這是一種主動性安全設計！纜車因天候因素停機，是為了保障遊客安全，並不是故障；而園區內各建築物也都裝設有避雷針，因此遊客若遇到雷雨，請盡快躲進園區內各建築物，千萬別在樹下躲雨。

他說，園區有很完善的避雷裝置和預防機制確保遊客和設施的安全；至於大樹遭雷殛，這還是九族開園30多年來首例，機率極低、相當罕見。

(中時 )