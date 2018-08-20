陳勢安模擬床戲「路徑」 先問哪邊不能碰

2018年08月20日 17:22 中時 尤嬿妮

陳勢安日前拍新歌〈壞掉的大人〉MV。（華納音樂提供）

陳勢安日前拍新歌〈壞掉的大人〉MV。（華納音樂提供）

陳勢安日前拍新歌〈壞掉的大人〉MV。（華納音樂提供）

陳勢安日前拍新歌〈壞掉的大人〉MV，與女主角拍親密床戲時，他事先模擬「路徑」，體貼詢問對方「哪邊不能碰」，並告知會摸到哪裡，小心翼翼；此外，陳勢安也罕見挑戰武打戲，與臨演對打後隔天，他發現自己身上多了幾塊瘀青，對照專輯視覺照的「瘀青妝」，陳勢安笑說：「如果早點拍應該就不用特別化瘀青妝了！」

MV拍攝過程中，陳勢安最緊張的並非一連串的武打戲，而是與女主角的對手戲，不僅要談情說愛，還得演床戲、接吻，正式拍攝前，陳勢安要求先跟女主角彩排一遍，小心翼翼排演所有細節，事後陳勢安表示自己像是打開了開關，越演越順利。

陳勢安在MV中與女友住在廢棄車廠中，某天回到家，他發現女友受了傷躺在家、四周一片凌亂，家園被一群不認同他們生活態度的流氓入侵，面對威脅與不安，陳勢安甚至撿起對方掉在地上的槍，要對方別再靠近，此時傳來警車聲，當警察走近現場時看見陳勢安手上拿著槍，未問清楚來龍去脈就逮補他。

MV片尾留下充滿遺憾伏筆的劇情，意味著「壞掉」有時並非眾人主觀所想，陳勢安說：「這首歌可以討論的層面太廣了，希望這首歌能讓大家重新檢視自己，拒絕做個『壞掉的大人』之外，也要勇敢擁抱自己所喜歡的一切！」〈壞掉的大人〉MV於21日在YouTube首播。

(中時 )