愛生態！從萬里蟹看未來！海洋資源復育不分你我

2018年08月20日 17:30 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

電影《侏羅紀公園》名言，「生命會自己找到出路」！然面對瞬息萬變的世界，地球資源有限，很多動物、生態殊不知已在滅絕中！然大自然是屬於我們的，從海產資源、魚、蝦、蟹也是食物鏈的一環！海洋連接世界，海洋資源的永續關乎全人類的生存，你我都有責任。

花蟹種苗的發育情況。左下角比例尺為0.3 mm。羅馬數字代表花蟹蚤狀幼體的期數、M代表大。（新北市漁業處提供）

新北市萬里蟹紀錄片預告上映，引發網友熱議，片中提及新北市政府漁業處已掌握花蟹人工種苗技術，讓不少關心海洋資源永續的民眾看到希望。事實上，新北市政府推動海洋資源復育多年，除花蟹之外，目前已經成功復育的物種，還有花枝、九孔(貢寮鮑)。

花蟹產房。（新北市漁業處提供）

新北市漁業處表示，海洋連接世界，海洋資源的永續關乎全人類的生存。市府有信心，也有實績，將持續投入經費，為台灣的永續漁業與海洋資源付出一份心力。

新北市政府也積極投入九孔、花枝的放流活動，為新北漁業資源的永續投入生力軍。107年世界海洋日，貢寮區5所國小，共200位學童與志工，共同將今年繁殖出來的花枝苗5,000尾、九孔苗10萬粒，放流至貢寮卯澳灣內。許多學童都表示，天天吃海鮮，卻不知道牠們的生態與故事，透過這樣的活動，感覺既新奇，又好玩，也更理解海洋需要我們一起來保護。

實驗人員餵養花蟹稚蟹。（新北市漁業處提供）

海洋大學水產養殖學系助理教授徐德華指出，為了繁殖種苗，種源的部分都是拜託漁民朋友出海特地小心捕捉回來，再送至海洋資源復育園區，而放流活動則是讓下一代的學生族群操作。透過這樣的活動，讓消費者與漁民都參與到保育工作，對整體漁業資源的永續發展具有特殊意義。

新北市漁業處於103年開始與國立臺灣海洋大學合作，邀請專家學者進駐新北市海洋資源復育中心，設立「水生生物研究暨保育中心」，除持續研究促進海洋資源永續外，也開放給民眾、團體預約參訪，並提供免費導覽服務。

(中時電子報)