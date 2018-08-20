國民黨智庫遭促轉會突襲 高永光：根本明朝東廠

2018年08月20日 17:30 中時 實習記者鮑泓宇

「國家政策研究基金會」司法及法制召集人何展旭。（圖／鮑泓宇）

日前黨產會和促轉會大動作接力到國民黨智庫「國家政策研究基金會」進行查封、現場勘驗相關資料，引起國民黨相當不滿，今（20日）國家政策研究基金會召開記者會，執行長高永光表示，基金會屬於獨立的財團法人，不屬於國民黨的附屬組織，也沒有放置任何政治相關文件，批評促轉會攜帶一張公文，未表明任何身分、文件，就要求配合調查的行為有如「明朝東廠」，「這簡直比特務統治還要特務統治！」

執行長高永光指出，基金會是依照法規在進行獨立運作，董事長是經由董事會開會投票決定，並不是國民黨主席就必然是董事長，而工作人員也大多不具有黨籍，指責促轉會的權利高於監察院、立法院的調查權，只要是促轉會認為可能藏有政治相關文件的場所，都能勘查和調查，「這是多麼可怕的一件事情。」

基金會司法及法制召集人何展旭表示，當時促轉會的人員只持一張公文，就說要依法進行勘驗，會拒絕調查主要分為實體跟程序兩個方面，實體是基金會是民國89年依法登記設立，所獨立運作的財團法人，並不是適用於促轉條例，只因董事長是國民黨主席吳敦義，就進行現場勘查，令人無法接受，而程序方面，當天促轉會除了公文外，並沒有出示任何相關證件、文件，「我還以為碰上詐騙集團」，認為違反行政程序和比例原則，當天也詢問促轉會人員，是不是只要是促轉會認定需要調查的對象，就能隨時派人來進行勘查，沒想到促轉會人員竟回答「是」， 令人不寒而慄。

而促轉會所質疑大樓裡消失的B1，執行長高永光解釋，因為B2是大型會議廳，頂樓天花板是挑高設計，B1就成了中間的夾層，電梯也不會停在該樓層，所以布告欄就沒有標示，目前B1是作聲控室和機房使用，其餘地方則用來放置雜物。

(中時 )