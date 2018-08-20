《中時晚間快報》新莊登革熱爆發第三波 台中也出現首例

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綜合報導

◎新莊登革熱爆發第三波 台中也出現首例

登革熱疫情再擴大！疾病管制署今天公布國內新增2例本土登革熱確定病例，分別為新北市新莊區瓊林里20多歲女性及台中市東區東門里40歲女性。新莊疫情已經超過1個月、累積達12例，正式邁入第三波群聚感染，若到九月上旬再度擴大，新莊等於全面失控；台中則是兩年來首例本土登革熱。

◎陳佩琪宣示回歸自走砲 柯P：尊重獨立個體

台北市長柯文哲妻子陳佩琪多次上演「護夫秀」，更不惜槓上媒體，遭批作風強烈，近日更霸氣宣示「將進入選戰模式，回歸自走砲的陳佩琪！」，對此柯今受訪再度緩頰稱，每個人都是獨立的個體，如果她覺得快樂，我們也不能說這個不行，只能叫她盡量少發文。

◎李克強會見馬哈地 推動兩國關係穩定向好

大總理李克強今日上午在人民大會堂北大廳舉行儀式，歡迎馬來西亞總理馬哈地對陸正式訪問。李克強指出，無論形勢如何發展變化，大陸長期奉行對馬友好政策不會改變，推動兩國關係與合作繼續穩定向好。馬哈地表示，新政府將繼續奉行對陸友好政策，我此次訪陸就是為了進一步加強同北京的關係與合作。

◎LARA當老闆自管事業 大器回應曝光度的減少

梁心頤(Lara)將推出全新專輯《千面獸》，回歸樂壇，她離開主流公司，當起老闆打理自己的演藝事業，有人質疑她曝光度減少，她回應：以前她只負責唱歌演戲，現在學會自己籌備演唱會、發專輯、拍電影，「像鴨子划水，在大家看不到的地方紮了很多很多根，我吸收的養分也增加了，大家檯面上看得到的果實只會更有層次、豐富，嘗了就知道。」

(中時電子報)

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