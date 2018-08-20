少女揭哥哥性侵 最終卻含恨自殺

2018年08月20日 18:05 中時電子報 湯萱樂

2017年，韓國一名18歲的少女遭到親哥哥性侵。她報警之後，警察開始著手調查，但卻在家人的逼迫下，少女不得不撤銷控告。家人的冷眼以對，少女在長期的失眠和精神壓力之下，在今年3月份含恨自殺。而她自殺前發的最後短信被媒體曝光引起社會的震撼。

「拜託，請幫幫我，拜託。」這是18歲金姓少女死前最後發出的訊息。7月28號，韓國JTBC電視臺揭露了這起案件。受害少女在2017年11月向警方報警，稱遭到大一歲的親哥哥的性侵。警方就此進行了3輪調查，但是最終因為家人的逼迫，受害少女不得不撤銷控告。令人心寒的是，家人從此對她冷眼相待，甚至有家不能回。

此後，少女因家人的態度而住進了性侵受害者保護中心。但其實她暨孤獨又痛苦，難以適應這裡的生活。中心工作人員說，少女晚上睡不著，有失眠症狀，接受過精神治療。她一直很幸苦，不僅是因為遭到性侵這件事而已。到了今年3月，備受折磨的少女最終選擇了自殺這條路。

韓國網友對於受害少女的遭遇，感到萬分悲痛和憤怒。有人大罵少女的哥哥，就算是惡魔也不會性侵自己的親妹妹。有人無奈地表示，性侵過自己妹妹的人甚至不會有前科，還會結婚生子，太可怕了。還有人評論說，兒子重要，女兒就不重要嗎？

據《ETtoday》報導，在韓國，10名性侵受害者中，就有1人是遭到親人的性暴力，且其中只有4%的受害者會採取法律行動，而其他受害者為了維繫家庭關係而隱忍，儘管自己會受到巨大的精神壓力。

在台灣，據衛生福利部統計資料，從0歲到18歲的性侵受害者，受到「直系親屬」也就是所謂「至親」，的性侵案件，竟高達425件，遠高於其他關係(男女朋友例外)，對於某些人來說，比起外人，自己的親人可能更加可怕跟危險，上面案例的少女，很勇敢的成功報警揭發惡狼，但下場卻是受盡壓力折磨含恨的死去。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)