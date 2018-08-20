縣議員簡景賢、簡賜勝、李洲忠 率眾挺愛家3公投

▲南投縣議員簡景賢、李洲忠、簡賜勝、里長陳東健、賴怡伶（由左至右）當場簽署支持愛家3公投、守護下一代連署書。（楊樹煌攝）

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▲守護下一代，縣議員簡景賢、簡賜勝、李洲忠等率眾挺愛家3公投，並呼籲大家支持愛家3公投、守護下一代。（楊樹煌攝）

國民黨提名草屯鎮長參選人簡景賢和縣議員簡賜勝 李洲忠等，為捍衛下一代教育，20日和里長、地方人士一起站出來，共同發表聲明，支持愛家公投，並當場簽署連署書，簡景賢表示，孩子是國家未來，不容許任何不適齡不適當的性教材流入校園，戕害孩子成長，因此特挺身而出，呼籲大家支持愛家三公投、守護自己的下一代。

長期在縣議會任教育召集人的現任議員簡景賢，今與議員李洲忠、簡賜勝、里長陳東健、賴怡伶等十餘人，在服務處共同簽署公投連署書，「愛家公投」3案包括「婚姻定義公投」即婚姻限1男1女組成，「適齡性平教育公投」即不應對國中小等心智未成熟的兒少實施同志教育、「採婚姻以外形式專法保障同性2人權益」等。

簡景賢表示，他長期關注教育議題，一向主張不適當性教材不該流入國中小校園，這與愛家公投理念相符，尤其南投縣地方民風純樸，他接獲許多家長反映，對性別光譜等不當性教材十分反彈與憂心，家長們都擔心，太小的孩子被迫接觸性探索議題，或同志引導教育，會讓孩子對性的價值觀與性別認同產生偏差與混淆。

簡景賢說，全國家長聯盟也非常贊同愛家公投理念，所以他願意站出來大聲疾呼，希望所有人都能支持愛家公投，不要讓錯誤的政策繼續傷害我們的孩子，並也希望公投案能順利通過，因為我們大家都必須為台灣下一代著想，應以孩童教育及家長憂慮為優先考量。

議員簡賜勝、李洲忠及里長陳東健、賴怡伶也認為，台灣近年來社會秩序大亂，中央政府不搞好政治、經濟，卻挑動同婚話題，引發社會對立，讓許多守護傳統婚姻價值的地方百姓都無法接受，中央政策怎能打著關懷少數人的名義，霸凌沈默的多數人，也太令人憤慨；他們都認為，唯有家庭倫理才是一切的根本，為了守護家庭、守護下一代，大家應該都該站出來支持愛家公投。

(中時 )

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