中市豐原14戶民宅淹水 卓冠廷：廠商將負責賠償事宜

豐原區葫蘆墩公園有軟埤仔溪流貫其中，是花博三大園區唯一有河川的展區。（圖／台中市府提供）

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台中市政府新聞局長卓冠廷20日表示，台中市長林佳龍第一時間立即指示水利局了解起因，得知是花博公園廠商未依照SOP關閉水閥，淹水造成居民損失，市府要求廠商負起責任。（盧金足攝）

台中市區19日多處降下大雨，石岡高達200毫米雨量，下大雨時農田水利會將水閘門關閉，但因雨水進入到軟埤仔溪，水位上漲到溢洪口時，花博廠商未及時開啟水閘門導致部分地區淹水，也成為選舉「打水戰」題材；台中市政府新聞局長卓冠廷20日表示，台中市長林佳龍第一時間立即指示水利局了解起因，得知是花博公園廠商未依照SOP關閉水閥，造成居民損失，市府要求廠商負起責任，廠商也承諾將賠償住戶損失。

市府水利局表示，昨晚立即派員協助民眾清理家園，水利局長周廷彰挨家挨戶拜訪、發放慰問金；周廷彰強調，民眾若有損失，將由市府向廠商索賠，廠商承諾會給予賠償。

周廷彰指出，昨日傍晚豐原降下強降雨，然而承包廠商卻未依照水利局制定的標準作業流程開啟排洪閘門，導致豐原大道八段部分約14戶、100公尺淹水，水利局立即啟動應變措施，立即通報廠商儘速抵達現場並開啟排洪閘門，約於下午5時開啟閘門後，水勢逐漸消退，約於下午6時許路上已無淹水狀況。

市府水利局協請環保局派員協助清理道路路面，要求廠商立即調派人力，協助民眾清理家園，昨晚8時許開始協助民眾清理，約清理至今日凌晨2時，共計清理13戶受害住家，另有1戶因昨日無人在家，今日繼續聯繫。

周廷彰指出，昨日台中市區多處降下大雨，其中石岡更高達200毫米雨量，由於下大雨時農田水利會將水閘門關閉，所以雨水會進入到軟埤仔溪。

依照標準作業流程，花博廠商應該在水位上漲到溢洪口時，就要逐漸開啟水閘門，但是由於廠商未確實注意監控狀況，沒有及時開啟水閘門才導致部分地區淹水。

市府調查，昨日淹水未影響花博的硬體設施，而植栽受損部分廠商也會處理，由於淹水問題是因廠商未依照標準作業流程開啟水閘門導致淹水，因此市府會向廠商索賠，也立即要求廠商派員清理民宅，讓民眾可以早日回復正常生活。

此外，民眾若有任何財務上的損失，市府也會協助民眾向廠商索賠，廠商已承諾會賠償，至於公務員疏失問題，也將移送人評會究責。水利局也表示將檢討整體應變機制，避免類似情形發生。

此外，對於台北市議員參選人羅智強的批評，卓冠廷表示，感謝大家關心，市府當前工作是照顧好受災戶需求，並且檢討廠商落實對SOP的執行，希望別摻入政治口水，對住戶無益，他也祝福羅候選人在台北競選順利。

對羅智強在臉書所貼出的照片與文字，民進黨台中市黨部認為「見獵心喜」之心不可取，且與事實不符。

民進黨台中市黨部執行長翁誌偉強調，在台北市參選市議員的參選人，卻跑來台中消費市民作為自己選舉的手段，民進黨台中市黨部對此表達譴責。

(中時 )

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