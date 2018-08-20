亞運》跆拳道女將蘇柏亞踢垮南韓選手 摘下中華單日第二金

跆拳道女將蘇柏亞（左）在女子53公斤級金牌戰29比10踢垮南韓對手，摘下中華代表團本屆第3金。（杜宜諳攝）

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中時電子報
／雅加達報導
蘇柏亞贏得亞運金牌戰，興奮的拿著中華奧會會旗狂奔慶祝。（杜宜諳攝）

(18:55更新奪金戰果)2018年雅加達巨港亞運跆拳道項目20日起展開對打比賽，即將年滿20歲的女將蘇柏亞，8強賽不但大勝而且還踢傷對手，輕鬆闖進4強，隨後又11比6逆轉擊敗哈薩克選手法瑞莎，決賽碰到南韓選手河旻娜(HA MINAH)，經過三回合激戰後，蘇柏亞技高一籌，以29比10不但替自己奪得最高榮譽，也替中華隊摘下單日第二面金牌。

完成全中運「3連霸」，年僅19歲的跆拳道新星蘇柏亞今年不僅首度參加全大運，更首度成為亞錦賽、亞運雙料國手，被是為此次亞運會被視為重點奪牌希望。

而蘇柏亞也沒讓人失望，在女子53公斤級首戰就踢退日本選手，8強賽面對中國香港選手羅倩兒，兩人實力有段明顯差距，首局12比0遙遙領先，第2局剩下32秒揮出正拳，對手蹲下企圖躲避，但卻剛好打中對方臉上，羅倩兒瞬間倒地不起，比賽因此暫停3分鐘治療，最終以38比4大勝。

4強賽蘇柏亞對上哈薩克選手法瑞莎(ALDANGOROVA FARIZA)，兩人第一局都試探性地出腳，第二局法瑞莎趁著蘇柏亞的高端攻擊空檔正拳得手，二局結束0比2落後，第三局蘇柏亞強勢攻擊，兩度攻擊踢中對方頭部，單局得到11分，11比6逆轉勝。

蘇柏亞贏得金牌戰後，興奮的跳到教練身上慶祝。（杜宜諳攝）

金牌戰，蘇柏亞毫不畏懼南韓好手河旻娜，一上來就拚命搶攻，首回合6比0領先，第二回合發揮鐵拳優勢，雙拳一直朝著對手胸前打，加上雙腳的高端攻勢，單回合攻下16分，取得22比6比6絕對優勢，第三回合攻勢雖然減緩，但憑藉前兩回合的強悍得分，輕鬆奪下金牌。

中華隊另外2名選手，男子58公斤級的侯光武在16強以28比30遭烏茲別克選手逆轉而落敗；女子67公斤級的陳彥羽同樣在16強以8比10敗在中國大陸選手的腳下，雙雙都無緣替中華隊爭取獎牌。

跆拳道對打賽第一天就碰到護具感應器不良糗事，比賽因而延誤了不少時間，所幸緊急修復才沒有貽笑大方。

(中時電子報)

跆拳道女將蘇柏亞，亞運4強賽逆轉擊敗哈薩克選手，順利闖進決賽，有機會替中華隊奪下金牌。(杜宜諳攝)
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