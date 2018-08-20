新北》蘇貞昌邀辯論 侯友宜未正面回應：感謝老縣長看中我

國民黨新北市長參選人侯友宜今（20日）前往永和區大陳義胞聚落，直接走進狹窄巷弄內訪視，侯友宜認為都市更新應加速。（葉書宏攝）

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國民黨新北市長參選人侯友宜今前往永和區大陳義胞聚落，直接走進狹窄巷弄內訪視。（葉書宏攝）

針對民進黨新北市長參選人蘇貞昌提出辯論要求，對此，國民黨新北市長參選人侯友宜今（20日）未正面回應，他表示，「感謝老縣長看中我，來找我辯論。」不用急、不用帶情緒，好好把市政議題講清楚。蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞則呼籲，侯副市長應該早日出來接受民主政治與新北市民的檢驗。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示，侯友宜又出現跟文大宿舍事件時一樣的跳針反應了。目前已經有數家媒體表達主辦政見辯論會的意願，侯副市長卻不斷跳針講出「辯論有一定的規則、形式」這類的贅詞，始終不願指派幕僚代表協商規則，這好比有人約侯副市長來場籃球賽，他不斷跳針「籃球有籃球的規則、形式，要打球不要急」，卻遲遲不願意踏進球場一步一樣，旁人肯定一堆黑人問號。

黃韋鈞說，目前蘇貞昌與侯友宜兩人都已經各自提出相關政策，由於台灣媒體的多元性，蘇貞昌願意建議由雙方挑選五家媒體來主辦，前3場的議題可以是雙方近來的焦點議題，像是都市更新、公托政策，以及新北市的能源政策。

黃韋鈞表示，市政辯論不是演講比賽，不是比口才，是比政策、比市政願景。要競選新北市的市長候選人，治理這個人口高達400萬的城市，如果連參與辯論，讓市民比較誰嫻熟市政、誰更具有市政統合能力，都如此膽怯，市民還能有什麼期待？這樣「遇事就躲」、「有責任就推娘家」的市長候選人，實在不是市民之福，呼籲侯副市長應該早日出來接受民主政治與新北市民的檢驗，不要讓市民失去進一步了解候選人的機會。

(中時 )

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