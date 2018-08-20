高雄鐵路地下化後 中博橋拆須繞道4年？ 交通恐現黑暗期

中博高架橋將隨著鐵路地下化完工拆除，未料交通部鐵路局計畫封閉中山、博愛路4年，恐造成交通黑暗期。（柯宗緯攝）

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高市議員郭建盟20日指出，中博高架橋拆除計畫不夠周延，疾呼「先替後拆」闢建西路雙層鋼構車道代替。（柯宗緯攝）

高雄鐵路地下化擬10月中通車，象徵縫合南、北城市紋理，但議員郭建盟20日揭露，鐵道局打算拆除中博高架橋，4年後配合新高雄車站主體完工，才能打通中山、博愛路任督二脈，期間車輛需繞道，恐陷交通黑暗期，但有關單位說此案尚未拍板，仍有討論空間。

郭建盟指出，交通部鐵道局將「中博高架橋拆除交通維持計畫書」送交高市道安會報審議，內容提及預計今年12月將拆除中博高架橋，但新高雄車站站體兩側新開闢的站東路及站西路，直到民國112年才會開通，意即中山、博愛路將封路整整4年。

郭建盟直言，中山、博愛路堪稱高雄交通「龍脈」，而中博橋拆除缺乏完善配套措施，必須有替代方案，但現階段可走的替代道路頂多打通復興及自由路，恐怕難以消化原有車流量。

郭建盟建議，應先闢建「站西路臨時鋼構車道」待行車狀況穩定後，再拆中博高架橋，而老火車站（高雄願景館）西移復位後，再開通站東臨時性道路，長期則應興建站西、站東路高架橋，使南北車流穿越。

鐵道局南工處坦言，鐵路地下化後的4年，中山、博愛南北雙向不會貫通，車輛將往東、西導引，「交維計畫」還需送市府審議，但拆中博橋的前提是，會先打通自立陸橋，至於「站西蓋臨時鋼構便橋」不太可能。

高市代理市長許立明指出，原則上站東路、站西路沒通車前，中博高架橋不會拆，目前交維計畫尚未拍板定案，相關方案仍有待討論。交通局代理局長黃萬發也坦言，中山、博愛路封4年太久，強調會提出替代功能才會執行拆除中博橋。

(中時 )

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