亞運》中華男籃宰翻香港 闖8強仍不保險

劉錚繼續扮演中華男籃主要得分手的角色。(陳怡誠攝)

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中時電子報
／雅加達報導
中華男籃前鋒胡瓏貿的表現也很優異。(陳怡誠攝)
中華隊後衛陳盈駿（中）帶球切入禁區上籃得分，終場以中華98比67擊敗香港。(陳怡誠攝)

相隔6天才進行雅加達巨港亞運第2場預賽的中華男籃，20日遭遇香港，靠著劉錚火力全開攻下全場最高21分，帶領中華隊98比67轟翻香港，取得預賽2連勝，接下來最後1場預賽將於25日遭遇卡達，中華隊仍須全力搶勝！

由於先前日本82比71擊敗卡達，造成可能出現3隊預賽戰績相同，要比得失分的情況，所以中華男籃就算首役擊敗日本，20日碰上香港仍然不敢大意，排出陳盈駿、劉錚、簡浩、陳冠全與周柏臣的先發陣容，擺明不給對手機會。

首節就靠劉錚、陳冠全兩人攜手，中華男籃輕鬆取得兩位數以上領先，接著換成胡瓏貿在首節尾聲到第2節前段，一個人連拿8分，搭配黃鎮、劉錚兩人投進三分外線，中華男籃打完上半場，就已取得22分的絕對領先優勢。

來到下半場，劉錚一開始就投進三分球，隨後完成「三分打」，簡浩也補上一顆三分球，中華隊一下子就把領先差距擴大到30分以上，就連「澎澎」陳冠全也在第3節連進兩顆三分球，看得中華隊板凳席笑開懷，畢竟勝負已經底定。

劉錚除了攻下全場最高得分，也有8籃板、2抄截，他在賽後表示，「仍感覺這場比賽大家失誤仍多，也沒壓低香港得分，還有不小進步空間。」陳冠全14分，胡瓏貿12分，陳盈駿10分、7籃板及2助攻，黃聰翰與簡浩各拿9分。

目前亞運男籃C組戰況，中華2勝0敗領先，卡達與日本同拿1勝1敗，0勝2敗的香港提前淘汰，所以中華隊25日碰上卡達必須全力求勝，避免出現中華、日本與卡達戰績同為2勝1敗，屆時比較得失分的話，不一定對中華隊有利。

(中時電子報)

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