興大南向躍進　馬來西亞辦產學技術交流會

中興大學國際產學聯盟於馬來西亞吉隆坡舉辦產學技術交流會。（圖：興大提供）

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政府推動南向政策，大學院校也推南向躍進，中興大學20日表示，在馬來西亞吉隆坡舉辦「興傳久久--科技研發的過去、現在與未來」產學技術交流會，發表「牛樟芝-來自台灣森林的紅寶石之活性及代謝物研究」等4項亮點技術，與馬來西亞校友及產業界技術交流與媒合。

興大校長薛富盛表示，興大推動農業生物科技研發，在106年9月通過科技部「國際產學聯盟」補助，成立興大國際產學聯盟，整合校內深厚的研發技術、能量與產品輸出全球，透過聯盟與會員間形成的社群力量共同提昇臺灣的科技研發，將與廠商合作的科技成果推向國際，打造互利共贏的新合作模式。

產學技術交流會在18日於馬來西亞吉隆坡舉行，發表

興大森林學系教授王升陽的「牛樟芝-來自台灣森林的紅寶石之活性及代謝物研究」、生物產業機電工程學系主任吳靖宙的「整合交流電動渦流之生物親和性阻抗感測器」、生醫工程研究所教授王惠民的「生物工程創新技術於醫藥、醫材、食品及化妝品開發」、副校長黃振文的「保護農作物健康的蕈狀芽孢桿菌產品效應與應用技術」等4項亮點技術。

興大表示，牛樟芝在癌症醫療保健議題持續是學界與產業界重視課題；王惠民團隊透過美粧產品人體試驗平台，提供安全性評估及微生物測試；吳靖宙開發的感測晶片可針對病毒DNA檢測或瘦肉精等分析物定量分析；黃振文團隊則以非專屬方式授權給多家知名公司，研製成不同的製劑產品。

(中時 )

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