「2018-2019環境關懷設計競賽」 即起開放報名

2018年08月20日 18:06 中時 柯宗緯

環保署為使環境關懷理念能更為全民化、行動化的融入生活，並提供不同領域的專業人士跨界交流與創意表現的舞臺、提升民眾對「永續發展」「跨界創新」與「創意實踐」的認同，舉辦「2018-2019環境關懷設計競賽」活動，最高獎金10萬元，並提供前3名得獎者前往丹麥暨世界級設計組織INDEX: Design to Improve Life交流參訪，歡迎各界以個人或團體組隊方式踴躍報名參加。

2017年環境關懷設計競賽之第一名作品「尿布變黃金」是由中華大學工業產品設計學系教授黃思蓴和學生蔡昀容與清倍華再源技（股）公司團隊所設計。

其研發理念是以天然化合物讓排泄物與纖維分離，尿布完全分離後的聚乙烯(PE)、絨毛纖維及聚苯烯酸鹽可以加值再利用，此外，分解後的紙漿也可以做為再生紙原料，落實「搖籃到搖籃」的永續經營理念。

團隊於長期照顧中心進行運作，尿布收集與處理裝置符合人因設計，使護理人員可以輕鬆收集尿布，並降低疾病傳染疑慮，如回收全臺尿布再利用，預計每年可產出7.5萬噸的再生紙漿，相當於可以少砍86.4萬棵樹，並節省製作紙漿所需用水量。

「尿布變黃金」透過設計將尿布處理的環保棘手問題，轉為具市場價值的工業原物料，讓廢棄物循環再利用，大幅降低資源的浪費，並達到「循環經濟」的目標。此作品現已進行量產，協助各縣市政府進行垃圾減量工作，並正積極開拓海外市場，展現臺灣「環境關懷」與「永續發展」的豐沛能量！

此屆競賽徵件日期即日起至11月18日止，採初審、複審及決審三階段進行審查，第一階段作品繳交主要以＜概念創新&技術可行性＞提案說明為主；進入複審參賽者將受邀參加《精進工作坊》優化創意，工作坊將由《設計獎道理》陳彥廷老師與工程專家組成導師團，協助作品創意的優化，力邀各界優秀作品參賽！相關資訊請於活動網站查詢https://www.epadesign.tw/

(中時 )