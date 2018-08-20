遶台島主力戰機 24架蘇-35俄年前交付中國

俄羅斯製4.5代蘇-35多用途遠程重型戰機。（圖／俄羅斯空軍）

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中時電子報
俄羅斯蘇-35戰機展示高難度技巧飛行

俄媒引述聯邦軍事技術合作局( Federal Service for Military-Technical Cooperation, FSMTC)官員的話說，俄羅斯與中國簽訂出售24架蘇-35多用途遠程戰機將於年底前全數交貨完畢，其中包括地面設備與備用發動機。

聯邦軍事技術合作局局長狄米崔．舒加耶夫( Dmitry Shugaev)在接受衛星通訊社訪問時表示，計劃今年年底前完成向中國交付24架蘇-35戰機的合同。

報導指出，俄羅斯與中國於2015年簽署採購24架高度機動性的第4++代戰鬥機蘇-35的合同，合同的總價估計不少於20億美元。除24架戰機外，合同還包括地面設備和備用發動機的供應。

報導說，蘇-35展示的總體性能非常接近於第5代戰機，除了隱身性能和有源相控陣雷達外，它滿足5代戰機的大部分要求。

俄羅斯聯合航空製造集團公司(UAC)總裁尤里•斯留薩(Yuriy Borisovich Slyusar)早先曾經表示，根據該合同，俄羅斯將於2017年和2018年分別向中方交付10架戰機，此前北京已於2016年接收了首批4架戰機。

此外，談到向中國出口S-400防空導彈系統的履約情況，他表示，俄羅斯按照既定的時間表，交付裝備本身、導彈及保障裝備。他說：「合同是分階段的，我們雙方都是根據達成的協議在按期推進。」

(中時電子報)

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文章來源：俄聯邦軍事技術合作局局長表示，俄羅斯今年將完成向中國供應蘇-35戰鬥機

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