涉及松菸3起槍擊幕後「藏鏡人」 警拘提松聯幫柯榮華

2018年08月20日 18:18 中時 謝明俊

涉及北市富邦建設公司松菸大樓連續3起槍擊示威案的松聯幫大哥柯榮華，經刑事局、台北市刑大及信義分局合組專案人員長時期蒐證監控，專案人員於20日下午在新北市新店中興路柯嫌住處將他拘捕到案，隨後押送刑事局偵詢中，由於柯榮華在案中扮演關鍵性角色，對全案釐清有相當重要的作用，警方將深入追查槍擊案發生的確實原因。

從2017年11月1日開始，2018年1月19日，以及2月27日等時間，位在北市信義區松菸大樓的富邦建設公司連續被槍手持改造手槍開槍示威，事後，包括台北市刑大偵2隊、刑事局1隊一隊及轄區信義分局合組專案，全力追查，陸續逮捕3名槍手以及4名中間人。

警方在追查過程中，發現松聯幫大哥柯榮華在3起槍擊案中扮演關鍵性角色，是4名中間人上線，加上警方發現柯榮華先前也從事土方行業，警方於是將柯列入關鍵涉案人，全力對他蒐證。

警方在跟監期間，曾發現柯榮華前往大陸，警方為免打草驚蛇，不動聲色，陸續對其它涉案人員進行收網行動，日前，指揮偵辦本案的台北地檢署檢察官林達，認為時機已經成熟，於是指揮專案人員持搜索票及拘票，20日上午前往新北市中興路柯嫌住處外埋伏，至下午，警方發現柯嫌出現隨上前將他拘捕到案，並進入柯宅搜索後，將柯嫌押送刑事局偵詢中。

(中時 )