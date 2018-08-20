北市不平道路達449條 議員諷根本是「越野馬路」

北市有449條道路超過道路檢測標準值，其中38條IRI值超過9 (m／km)，被戲稱為「越野馬路」。（戴錫欽議員研究室提供）

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興城街排行北市不平道路第3名。（戴錫欽議員研究室提供）

台北市長柯文哲曾抨擊郝市府「路平專案」沒成效，上任後斥資3000萬成立道管中心統一管理挖補。但議員戴錫欽發現，北市今年不平道路百分比竟較2014年高出7.73％，共有449條道路超過道路檢測標準值，其中更有38條IRI值（國際糙度指標）超過9 (m/km)，根本是「越野馬路」。

戴錫欽20日在議會質詢指出，郝市府斥資65億推動6年路平專案，翻修208條8米以上道路，卻被柯文哲批評花大錢路還是不平，強調要用「管理」解決問題。但事實上，柯市府道路道路銑鋪、維護預算逐年增加，從2015年8.28億一路上升到去年15.75億，花的錢不比郝市府少，路卻沒有變更平。

依照道路平整度檢測標準IRI值，市區道路檢測值須小於3.5 (m/km)，位在3.5到4.2 (m/km)就需列為改正區，高於4.2 (m/km)就要辦理重鋪改善。但戴錫欽發現，市府今年檢測553條道路，平均IRI值竟高達5.46 (m/km)，比2014年平均高出0.82。

其中，更有38條IRI值超過9 (m/km)，被戲稱為「越野馬路」，前5名分別為「小西街」、「大屯路」、「興城街」、「晉江街」及「赤峰街」。他強調，去年市府研討會民調顯示，北市有近半數民眾不滿馬路品質，對路平措施無感，要求工務局盡快提出改善措施。

對此，工務局長彭振聲表示，去年已開始針對8米以下的巷道進行路平提升計畫，至於8米以上道路，一周內會進行檢討。

(中時 )

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