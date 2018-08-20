台中》盧秀燕受訪：國民黨在野沒有資源　聽眾建議學韓國瑜要有氣魄

2018年08月20日 18:21 中時 陳世宗

盧秀燕強調，她若擔任市長針對中火一定採取強硬手段，停止中電北送要求先減煤減汙。（陳世宗翻攝）

國民黨提名台中市長參選人盧秀燕，20日接受電台專訪時，聽眾反映認為身為市長候選人應該更積極宣傳、更霸氣，像高雄市長參選人韓國瑜一樣有氣魄！盧秀燕說，她非常感謝民眾建議，民眾的急切關心是一種支持的力量，她要大家放心，她一定會認真跑基層。

國民黨提名台中市長參選人立委盧秀燕20日到電台接受專訪，對於近來多家媒體民調顯示盧秀燕支持度明顯拉升！盧秀燕說，選舉沒有秘訣，就是要勤走基層，聆聽市民的心聲。她曾擔任1屆省議員、6屆立法委員，20多年來長期和民眾站在一起，這次參選，也是為民挺身而出！

盧秀燕指出，國民黨目前在野確實沒有資源，看板或媒體廣告比過去少，加上執政者的打壓，如羅智強的嗆聲公車-三問林佳龍的廣告，業者寧可違約也不願接；所幸網路發達，網路無國界也比較難封鎖，她的競選團隊可以透過網路放送文宣和政見，也會隨時在臉書公開最新的行程。

盧秀燕表示，台中人很疼惜民進黨，但過去給民進黨四年執政機會，台中卻逐漸退步，民心思變，市民覺得應該要換市長。她擔任市長針對中火一定採取強硬手段，停止中電北送要求先減煤減汙，再慢慢展延燃煤發電機組許可證，環保局每天也要駐點中火稽查，甚至可以撤照。

台中市政府新聞局長卓冠廷指出，市府不會也無法干預或限制任何人發表任何言論，不會介入業者是否合作廣告商業機制；業者已說明因廣告內容有爭議才拒登；面對選舉，呼籲羅智強、盧秀燕摒棄抹黑手法，多一點正面能量，而非只是漫無目地的指摘他人。

卓冠廷強調，盧秀燕所說的「中電不北送」被證實是個「假議題」，因中火發電量已不夠中部使用；今年就可達成林市長所提出的「中電中用」；市長林佳龍上任以來，持續推動台中火力發電廠減煤，已刪減24％的生煤許可量，創下用煤量最低紀錄。

(中時 )