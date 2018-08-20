記錄捕烏魚文化 老中青合作重建烏倉寮

四湖鄉記錄捕烏魚文化，老中青合作重現「烏倉寮」。（張朝欣攝）

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四湖鄉為記錄捕撈烏魚文化，舉辦「重建烏倉寮體驗夏令營」，由當地耆老指導學子搭建造早年捕撈烏魚時漁民臨時居所「烏倉寮」，20日展示成果，除了讓大家了解烏魚產業，更藉此永續傳承捕撈烏魚的文化歷史。

「烏倉寮」是四湖鄉箔子寮地區特有的生活記憶與技藝，早期漁民在冬至前後聚集海邊捕撈烏魚，因海岸與村莊距離有1、2公里，為把握捕撈烏魚的最佳時機，便在海邊沙洲搭建「烏倉寮」暫時棲身，隨時出海捕魚。

雲林縣政府與箔子寮城鄉發展協會利用暑假舉辦為期4天3夜的「重建烏倉寮體驗夏令營」，由地方耆老指導學生們利用茅草、竹子搭建1座「烏倉寮」，裡面設有鍋具、寢具，重現早年克難式的捕烏情境。

縣文化處副處長陳美燕表示，四湖鄉箔子寮的西岸沙洲，過去是台灣海峽淺海漁產最優質的區域，「烏倉寮」是屬於箔子寮的特殊建物，直到1981年箔子寮漁港啟用，「烏倉寮」才功成身退。

箔子寮城鄉發展協會理事長蔡心娜說，為了傳承「烏倉寮」文化，箔東村民在村長蔡老列帶領下，與鄰近國中小學生、中正大學、高雄師大、環球科大等學生共同完成「烏倉寮」，老中青攜手同心，記錄早年捕撈烏魚的奮鬥精神與艱困環境。

縣議會副議長蘇俊豪、四湖鄉長蘇國瓏以在地人的觀點，認為「烏倉寮」雖以功成身退，但可以結合三條崙海水浴場做為特色場域，讓遊客體驗漁民的生活，打造與眾不同觀光景點。

(中時 )

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