電影《班傑明》真實上演！6歲童滿臉皺紋看似80歲老人

2018年08月20日 18:23 中時電子報 林郁庭

Yernar Alibekov眼瞼、臉頰、下巴等面容皮膚鬆弛下垂，亦出現很多皺紋。（圖/翻攝自pomosh_ernarchiku IG）

алибеков ернар（@pomosh_ernarchiku）分享的貼文 於 PST 2017 年 2月 月 6 日 上午 9:30 張貼

電影《班傑明的奇幻旅程》講述主角一出生就有著老人的外貌，而哈薩克一名年僅6歲的孩童，因得了俗稱「鬆皮症」的先天性罕見疾病，讓他滿臉皺紋，還有關節炎、脊椎退化等狀況，讓他體態宛如80歲的老人一樣。

據《每日郵報》報導，艾里貝柯夫（Yernar Alibekov）在出生一個月時，就被診斷出罹患「先天性結締組織發育不全綜合症」，因此讓他的眼瞼、臉頰、下巴等面容皮膚鬆弛下垂，亦出現很多皺紋。這疾病也讓艾里貝柯夫跟老人一樣，出現有脊椎退化、關節萎縮等問題。

艾里貝柯夫因為外貌與一般孩童不同，讓他常因此招受周遭異樣的目光，他的家人不忍他受疾病的摧殘，決定籌錢提前進行整形拉皮手術。艾里貝哥夫不符須年滿18歲的手術要求，但仍有醫師願意破例替他執行手術，改善皮膚鬆弛下垂情況。

醫生指出，「鬆皮症」是一種罕見病，發生的機率就只有5萬分之一，手術並不能根治艾里貝柯夫的皮膚狀況，這讓他媽媽聽了相當自責，但也只能好好遵照醫生指示，照料他被空氣髒污刺激皮膚，減低併發症發生的可能。

(中時電子報)