吳宗憲兒喊炸遭偵辦 律師曝市府員工一個動作可救他！

吳宗憲兒子吳睿軒昨開玩笑要炸市府引發軒然大波，今在父親陪同下開記者會，宣布退出演藝圈。(粘耿豪攝)

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中時電子報

「綜藝天王」吳宗憲兒子吳睿軒(鹿希派)，昨在私人IG上發限時動態寫道：「女友生病要是沒好起來，我就做炸彈，炸台北市政府，全民賠罪」，雖事後澄清只是軍中同僚間的玩笑話，但仍引發軒然大波，激進言論被指可能觸犯《刑法》第151條恐嚇公眾罪，昨晚更到了市刑大接受訊問，依法函送士林地檢署續辦，眼看事態往觸法方向發展，然律師林智群有不同的看法，表示「恐嚇公眾罪」要成立還缺「一個要件」才能成立，且市府員工的反應結果，也可能為吳睿軒解套。

林智群律師臉書全文。(翻攝自林智群律師（klaw)臉書)

律師林智群今(8/20)在臉書發文透露，吳宗憲兒子要構成《刑法》恐嚇公眾罪，除了要有實際恐嚇行為外，還必須要「致生危害於安全」，後者即最高法院27年決議所言之「刑法第三百零五條之罪，僅以受惡害之通知者心生畏懼而有不安全之感覺為已足，不以發生客觀上之危害為要件」。

意思即為不一定要發生客觀危害才算，但「至少要聽的人感到害怕有不安全的感覺才算」，而這關鍵在於台北市府員工的反應，林智群律師表示：「如果台北市政府員工聽到只是笑笑而已，不是很當真，那沒有構成後面那個「致生危害於安全」要件的話，也不見得會成立恐嚇公眾罪的」，因此吳睿軒觸法與否，其實還有轉機。

(中時電子報)

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