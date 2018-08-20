南投縣四健會員綠生活教育作業組競賽 鹿谷竹山分獲各組冠軍

2018年08月20日 18:35 中時 楊樹煌

▲四健會員綠生活教育競賽，埔里鎮推出「系金A～有機南瓜」小朋友活靈活現解說南瓜栽種過與成果。（楊樹煌攝）

▲國姓農會的「戀戀咖啡香」，國姓國中學生展現純熟的沖泡咖啡技術。（楊樹煌攝）

南投縣農會為促進農業健全發展，同時培養農村青少年以「做中學、學中做」概念，認識農業，今20日在草屯鎮農會家政美食教育中心舉行「四健會員綠生活教育作業組競賽」，共有全縣各鄉鎮農會百餘人參賽，並以學生社團活靈活現解說四健作業組的活動過程與成果，場面熱鬧。

此次南投縣各鄉鎮市農會都以地方特色農業為主題參賽，南投市以「料理美少女」、鹿谷鄉推出「廣興樂活農場．四健小園丁」、信義鄉以「絲瓜初體驗」、集集鎮以「田園蔬菜」、水里鄉以「玉米的一生」、埔里鎮以「系金A～有機南瓜喔」、草屯鎮以「羊的生態教育」、國姓鄉以「戀戀咖啡香」、竹山鎮以「阿嬤ㄟ灶腳」、魚池鄉以「紅鑽紅茶」、仁愛鄉「小小泡茶師」、名間鄉以「茶童論茶」。

在競賽中各組小朋友都以活潑的方式來介紹各主題的農業特色，純真、逗趣的應答，讓評審和在場觀眾不時發出歡笑聲，場面輕鬆有趣。

從上午至下午接連的競賽，最後評審結果，農務組第1名鹿谷鄉、第2名埔里鎮、草屯鎮；第3名集集鎮、水里鄉、信義鄉。農活組第1名竹山鎮；第2名名間鄉、魚池鄉；第3名南投市、國姓鄉、仁愛鄉。

(中時 )