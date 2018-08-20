嘉義縣早餐店群聚中毒案 研判法式土司肇禍

2018年08月20日 18:40 中時 呂妍庭

嘉義縣衛生局4月23日接獲嘉義市政府衛生局通報，指多位民眾在食用「嘉義豆奶攤民雄店」早餐後發生嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒等症狀，疑似發生食品中毒事件，因25日中正大學一名林姓研究生在宿舍內死亡，事前也曾到該店用餐，衛生局不敢大意，經向衛生福利部疾病管制署申請流行病學調查，研判該案為法國吐司引起的食品中毒群聚事件，病因物質為沙門氏桿菌。

嘉義縣衛生局表示，包括無故死亡的研究生共百餘人都列入這次調查追溯個案，最後符合條件，在特定期間曾到豆奶攤民雄店用餐共44人，最後發現大家都曾食用該店的法式土司，目前衛生局已依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第4款爰同法第49條第2項移送嘉義地方檢察署偵辦中，有關消費者爭議部分也依消保法第43條規定責請業者和消費者進行協商，並移請消保官調處。

衛生局說，4月27日責令業者停止供應，業者暫停營業至今未申請復業，目前調查研判原因食品為法國吐司，病因物質判定為沙門氏桿菌，與裹生蛋汁的烹調方式與發病達統計上顯著相關，主要是生蛋汁製程中曾發生蛋殼掉落被撿起、生蛋汁長時間處於溫室、重複留用剩餘生蛋汁等情形，因此可能增加生蛋汁污染與滋生沙門氏桿菌風險。

衛生局也籲請食品業者應落實衛生自主管理，勿心存僥倖，衛生局將嚴格加強衛生稽查，為消費大眾食安把關，杜絕再有類似危害民眾健康之情事。避免食品中毒，衛生局提醒民眾烹調食品前或餐前便後應確實洗手，小心處理食物，沙拉及冷盤保存應特別謹慎，被蒼蠅沾染、過期或腐敗等不潔食品都應丟棄，切勿食用，牛奶和奶製品應滅菌後再食用。

(中時 )