廖先翔參選新北市議員 「翔」應清淨清境

圖/廖先翔粉絲專頁提供。

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中時電子報
綜合報導

現在正是青年崛起的時候！國民黨再派出七年級生廖先翔，參選新北市第十選區(汐止、金山、萬里)的市議員，他相信「不一樣的政治，從不一樣的競選開始」，風格獨樹一格，想用年輕人的熱血走出不一樣的路。

廖先翔的第一場競選活動也很不一樣，他號招大家去天秀宮一同淨山，以及去金山、萬里的珠山灣和萬里大橋旁的海灘淨灘，拉開競選的序幕。他在個人粉絲專業上與大家分享個人政見，其中一個就是推動農村再生。他表示，一個進步的社會，應該讓年輕人有更多的就業選擇；我們希望推動農村再生，讓有意願返鄉工作的青年，能如願在家鄉和家人好好地生活。

廖先翔分享農村再生的成功案例，以「汪汪地瓜園」為例，邀請侯友宜前往金山的「汪汪地瓜園」參訪，傾聽青年農夫返鄉創業的心聲。他提到，汪汪地瓜園的主人原本在科技業服務，因緣際會返鄉就業。只種地瓜的收入有限，於是結合了採地瓜、控窯活動以及食農教育，將傳統農業發展為觀光體驗農業，生意越做越好之後，讓附近的農民一同加入，帶動了整個地方的經濟發展。廖先翔期盼汪汪地瓜園的成功不只是特例，而是未來真的能夠看見更多的成功案例，並達到青農在地就業、發展地方農業觀光的雙贏局面。

(中時電子報)

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