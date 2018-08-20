夜問打權》文在寅國宴慰安婦為座上賓 蔡英文噤聲？

夜問打權》主持人黃智賢（右起），來賓：董智森、賴士葆、王育敏、游淑慧、鄭師誠、黃暐瀚。

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中時電子報
綜合報導

台南設立慰安婦銅像，日政府派代表向馬英九、吳敦義關切？日本政府：極為遺憾！外交部：政府並未參與！蔡政府急切割撇清，逢日必軟？文在寅國宴川普，慰安婦為座上賓，蔡英文卻噤聲？

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今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：董智森(政治評論員)

賴士葆(立法委員)

王育敏(立法委員)

游淑慧(台北市議員參選人)

鄭師誠(資深媒體人)

黃暐瀚(資深媒體人)

(中時電子報)

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