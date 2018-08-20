夜問打權》文在寅國宴慰安婦為座上賓 蔡英文噤聲？

2018年08月20日 19:09 中時電子報 綜合報導

台南設立慰安婦銅像，日政府派代表向馬英九、吳敦義關切？日本政府：極為遺憾！外交部：政府並未參與！蔡政府急切割撇清，逢日必軟？文在寅國宴川普，慰安婦為座上賓，蔡英文卻噤聲？

落實同等待遇、享便利，陸推18碼台灣居民居住證，蔡英文批陸推台居民居住證政治操作？稱一張卡片不代表認同！85度C風波！陸媒：蔡拒認九二共識帶來連鎖性衝擊！蔡英文批陸「政治打壓」！遺憾讓咖啡走了味！賴揆提兩岸新政策北風和太陽說，盼中國如太陽溫暖台灣！賴清德子弟兵「黃偉展」婚外情劈4女，退選南市議員！遭爆料民進黨黃偉展曾說選舉是為了去大陸，綠大咖都在大陸作生意？

央視2分鐘談柯文哲，柯文哲好得意稱絕對沒買廣告！丁守中吃味說：「台灣選舉央視不要指指點點！」國民黨怕抹紅？對大陸心態很奇怪？柯趁機補位？柯P不否認2020選總統？仿效蔣渭水組台灣民眾黨？蔣渭水一生抗日是大統派！ 柯文哲對得起他嗎？柯P拉攏深綠打造黃信介廣場？同意黃信介台獨只能做不能說？柯P：統一只能說不能做！柯P會李登輝、拉攏深綠、與宋楚瑜同台...最大公約數？政治水母？真的沒矛盾嗎？柯文哲可以讓台獨、墨綠、藍、紅都支持？

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：董智森(政治評論員)

賴士葆(立法委員)

王育敏(立法委員)

游淑慧(台北市議員參選人)

鄭師誠(資深媒體人)

黃暐瀚(資深媒體人)

(中時電子報)