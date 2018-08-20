台中淪陷？出現首例本土登革熱病例

2018年08月20日 18:53 中時 馮惠宜

國內登革熱疫情從南到北延燒，繼雙北出現多例本地病例後，台中市也淪陷了，台中東區東門里一名家庭主婦8月17日出現肌肉痠痛、發燒等症狀，經檢驗確認感染登革病毒第1型，目前住院治療中，接觸者均無疑似症狀，由於她近期未曾出國，確定是台中市本土登革熱第一例，更是中彰投地區今年以來第一例本土病例。

在確診後台中市衛生局也對個案居住地周邊進行疫情調查，發現14件孳生蚊蟲的積水容器，已立即清除，將偕同環保局加強環境消毒；同時督促各醫療院所提高警覺，如遇疑似感染個案需及早通報，以利採取防治措施。

衛生局疾管科表示，經調查該個案潛伏期間活動地以東區住家為主，8月初前往宜蘭礁溪頭城、台北101及桃園蘆竹觀光農場遊玩，不能釐清是在北部旅遊或是在居住地被病媒蚊叮咬。

而經進行個案居住地周邊進行疫情調查，發現14件孳生蚊蟲的積水容器，已立即清除，將持續偕同環保局加強環境噴消毒，以及民眾衛生宣導。

台中市統計今年截至8月19日止，國內共計19例登革熱本土病例，個案居住地分別為新北市12例、台北市及嘉義縣各2例、高雄市、桃園市及台中市各1例。

呼籲民眾應作好防蚊，穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑、居住在有紗窗、紗門或空調設備房舍等。

出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，務必儘速就醫並告知旅遊活動史。衛生局已督促各醫療院所醫師提高警覺，如遇有疑似感染個案請及早通報，以利衛生及環保單位採取防治措施。

(中時 )